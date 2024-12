Der CEO Christian Klein tut dem Aktienkurs gut!

Im Bereich geschäftlicher Software gilt SAP als unübertroffen. Das deutsche Softwareunternehmen, bietet Lösungen an, die in verschiedenen Bereichen wie Finanzwesen und Produktionsplanung die betriebliche Effizienz steigern. SAP dominierte regelmäßig die Listen der angesehensten deutschen Arbeitgeber und wurde für seine Großzügigkeit, insbesondere im Hinblick auf Homeoffice, geschätzt. Seit etwa einem Jahr verschärft das Führungsteam unter der Leitung des ehemaligen Chief Controlling Officers und jetzigen Vorstandsvorsitzenden Christian Klein die Maßnahmen. Klein strebt danach, die Angestellten wieder mindestens dreimal wöchentlich im Büro präsent zu haben. Es ist weiters geplant, ein frisches Leistungsmessungssystem zu implementieren, das darauf abzielt, eine Wachstumskultur zu unterstützen. So solle es möglich sein, den Softwareriesen effizienter zu gestalten und die Profitabilität zu steigern.

Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs von SAP am 23. September 2022 ein partielles Tief bei 79,58 Euro markiert. Ab diesem Zeitpunkt folgte der Kurs mehr oder weniger einem Aufwärtstrend, der aktuell immer noch intakt erscheint und einem Kurszuwachs von 183 Prozent entspricht. Dabei sorgten besser als erwartete Quartalszahlen am 22. Juli 2024 für ein Ende der Seitwärtskonsolidierung nach dem partiellen Hoch vom 27. März. Anfang Oktober 2024 hat der Kurs den Widerstand bei 197,46 Euro geknackt und in weiterer Folge ein neues Allzeithoch bei 227,70 Euro markiert. Aktuell nehmen die Bullen wieder Anlauf, um das Allzeithoch erneut zu testen. Bei der Betrachtung der fundamentalen Kennzahlen fällt ein kleiner Abschwung des Bilanzgewinns pro Aktie im Geschäftsjahr 2024 auf. Bis 2026 ist ein Anstieg um 150 Prozent geplant, der das entsprechende erwartete KGV auf 33,47 senken sollte. Im historischen Vergleich bewegt sich dieser Wert in der Mitte der Ausprägungen. Der CEO Christian Klein scheint Einsparungspotenzial zu heben und SAP in das KI-Zeitalter zu führen. Dabei kann bei entsprechender Wirtschaftslage der Gewinn auch nach dem Jahr 2026 weiter wachsen und die sportliche Bewertung rechtfertigen.