Protektionismus als Risiko!

Die Stärke der Porsche AG, sich durch den Export der Sportwagen von der kriselnden Autonachfrage in Deutschland abzukoppeln, könnte in Zeiten von vermehrtem Protektionismus nach hinten losgehen. Von den 5 Produktionsstätten befinden sich drei in Deutschland, eine in Bratislava (Slowakei) und seit kurzem eine in Malaysia. So ist die Porsche AG in den gewichtigen Automärkten der Welt, wie China und den USA, eventuellen Importbeschränkungen ausgesetzt. Und der Gegenwind wird im Jahr 2025 eher stärker als schwächer. Jegliche Kursgewinne im Autosektor sind zum Ende des Börsenjahres vielmehr als Kurskosmetik zu werten. Ein Lichtblick könnte der sich nach unten entwickelnde Zinszyklus sein.

