A&M Unternehmerberatung zeigt den Weg zu höheren Margen und mehr Sicherheit in der Krise (FOTO)

Hannover (ots) - Fehlende Fachkräfte und sinkende Auftragszahlen - für

Handwerker sind schwere Zeiten angebrochen. Als Geschäftsführer der A&M

Unternehmerberatung GmbH unterstützt Alexander Thieme Handwerksunternehmen

dabei, diese Probleme zu meistern. Indem er Betriebe bei der Optimierung ihrer

Prozesse begleitet und ihnen zu mehr Kunden- und Bewerberanfragen verhilft, legt

er bei seinen Kunden den Grundstein für bleibenden Erfolg und steigende Umsätze.

Hier erfahren Sie, warum Diversifikation nicht die richtige Lösung für mehr

Krisensicherheit ist - und was wirklich hilft, um profitabel zu bleiben.



Das Handwerk wächst: So strömen immer mehr Anbieter auf den Markt und stellen

Handwerker vor eine wachsende Konkurrenz. Um sich von ihren Mitbewerbern

abzuheben und in diesem hart umkämpften Markt zu behaupten, setzen viele

Handwerksunternehmen auf eine breitere Angebotspalette. Doch der Versuch, sich

durch Diversifikation seiner Leistungen zusätzlich abzusichern, führt

langfristig meist nicht zu einer Verbesserung, sondern dazu, dass der Betrieb in

der Masse untergeht. "Ein breiteres Portfolio erscheint zwar auf den ersten

Blick sinnvoll - auf Dauer wirkt es sich aber negativ auf die Qualität der

Arbeit, die Gewinnmargen und die Skalierbarkeit des Betriebs aus", mahnt

Alexander Thieme, Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH.







Spezialisierung", so der Experte weiter. "Ein spezialisierter Handwerker ist

effizienter und liefert in der Regel höhere Qualität als ein Alleskönner - er

kann seine Leistungen also zu besseren Konditionen anbieten." Alexander Thieme

weiß, wovon er spricht: Gemeinsam mit seinem Team der A&M Unternehmerberatung

unterstützt er Handwerks- und Industriebetriebe bei der Optimierung ihrer

Geschäftsprozesse und der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter. Hier erklärt

Alexander Thieme, warum sich eine Spezialisierung für Handwerker fast immer

lohnt.



Spezialisten produzieren günstig und können teurer verkaufen



Eine bewährte Erfolgsstrategie für Handwerksbetriebe - die auch in vielen

anderen Branchen funktioniert - ist die Spezialisierung. Handwerker, die sich

auf einen bestimmten Bereich konzentrieren, verschaffen sich einen klaren

Wettbewerbsvorteil. In der Praxis setzen dennoch viele Handwerker auf ein

breites Leistungsspektrum, weil sie glauben, so sicherer aufgestellt zu sein und

ein größeres Kundenpotenzial zu erreichen.



Konzentriert sich ein Handwerker hingegen auf einen Teilbereich seiner Branche,

kann er nicht nur seine Mitarbeiter speziell dafür beschulen, in diesem Bereich

exzellente Arbeit zu leisten, was Fehlerquoten reduziert und die Arbeitsprozesse Seite 2 ► Seite 1 von 2



