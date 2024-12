SR_A HUBLOT 3.0 IN PARTNERSCHAFT MIT DR. SAMUEL ROSS, MBE

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der brillante Künstler und Designer Samuel Ross

erreicht immer neue kreative Höhen mit akribisch durchdachten und perfekt

umgesetzten Werken, die in den verschiedensten Materialien und Farben ausgeführt

werden. Damit steht seine Arbeit ganz im Einklang mit der "Kunst der Fusion" der

Manufaktur Hublot. Die neue Hublot Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel

Ross, die bei der Miami Art Week präsentiert wurde, verkörpert ebendieses

kontinuierliche Streben nach Weiterentwicklung.



und verschiebt mit seinen Zeitmessern die technischen und ästhetischen Grenzen

laufend weiter. Die subtile Balance zwischen uhrmacherischem Know-how und

visionärer Kraft verleiht den Modellen der Manufaktur eine faszinierend

zeitgemäße Ausstrahlung. Möglich wurde dieser Erfolg durch bahnbrechende

Materialforschung und die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Künstlern und

Designern. Samuel Ross vereint beide Aspekte auf spektakuläre Weise.



Der Künstler und Designer Samuel Ross fand seine einzigartige kreative

Perspektive durch die Kunst definiert, indem er Architektur für den Körper

entwickelte. Mit seinen beiden Unternehmen A-COLD-WALL* (gegründet 2015) und

SR_A (gegründet 2019) hat er eine unverwechselbare Designsprache geschaffen, die

in eindrucksvollen, radikalen Kollaborationen Ausdruck findet, mit denen er ein

globales, anspruchsvolles Publikum gewinnen konnte. Mit seinem europäischen

Atelier SR_A, das er im selben Jahr gründete, in dem er auch mit dem Hublot

Design Prize ausgezeichnet wurde, hat Ross eine neue Millenial-Perspektive in

den Bereichen Luxusgüter, Kunst und Mode entwickelt.



Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Uhrenherstellers im Jahr 2020

präsentierte der Künstler die Skulptur REFORM. Diese inspirierte zum Design der

Big Bang Tourbillon Samuel Ross, der ersten Uhr, die Samuel Ross und Hublot

gemeinsam entworfen haben. In dem Modell spiegelt sich die Liebe des Künstlers

zu Farben und strengen geometrischen Formen, vor allem aber auch die

Leidenschaft für die Fusion von Materialien, die sowohl in der Arbeit von Ross

als auch Hublot eine vorherrschende Rolle spielen.



Die neue Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross, die 2024 bei der Miami

Art Week präsentiert wurde, ist der jüngste Nachfolger dieses bahnbrechenden

Zeitmessers. Nachdem der Künstler bei den beiden Vorgängermodellen mit Orange-

beziehungsweise Grüntönen gearbeitet hatte, entschloss er sich diesmal, die

verwendeten Materialien neu zu definieren und zugleich eine neue chromatische Seite 2 ► Seite 1 von 4



