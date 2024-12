Warren Buffett triumphiert: Diese Aktie geht heute durch die Decke!

Mit neuen Investmentpositionen hat sich Investorenlegende Warren Buffett in diesem Jahr auffällig zurückgehalten, es dominierten innerhalb seines Beteiligungsportfolios Verkäufe und Gewinnmitnahmen insbesondere bei Apple und der Bank of America.

Umso größere Beachtung fanden daher die wenigen Käufe, die er in diesem Jahr vorgenommen hat. Dazu gehörten auch die Anteile des Kosmetikeinzelhändlers und Beauty-Spezialisten Ulta Beauty, der in den vergangenen Jahren auf ein starkes Wachstum zurückblickte, dessen Aktie in diesem Jahr aber mit Verlusten zu kämpfen hatte.