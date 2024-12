Turnaround perfekt! DocuSign knackt die Prognosen

Denn im dritten Quartal konnte DocuSign erneut solide Ergebnisse vorlegen und die Erwartungen übertreffen. Der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie lag bei 0,90 US-Dollar, was eine Steigerung von 0,03 US-Dollar gegenüber den Analystenschätzungen bedeutet.

Auch beim Umsatz konnte das Unternehmen punkten: Mit 754,82 Millionen US-Dollar erzielte DocuSign ein Wachstum von 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und übertraf den Vorjahreswert um 9,49 Millionen US-Dollar.

Starkes Abonnentengeschäft

Einen Großteil des Umsatzes generierten die Abonnementeinnahmen, die sich auf 734,7 Millionen US-Dollar beliefen. Dies entspricht einem Anstieg von acht Prozent im Jahresvergleich. Die Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen und anderen Leistungen stiegen um elf Prozent auf 20,1 Millionen US-Dollar.

Auch die Rechnungseinnahmen, ein wichtiger Indikator für die zukünftige Umsatzentwicklung, verzeichneten mit 752,3 Millionen US-Dollar, ein solides Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Tipp aus der Redaktion SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! Mehr erfahren

Die Profitabilität des Unternehmens bleibt hoch, auch wenn die Nicht-GAAP-Bruttomarge mit 82,5 Prozent leicht unter dem Wert des Vorjahreszeitraums von 83 Prozent lag. Der Free-Cashflow betrug 210,7 Millionen US-Dollar, was allerdings einen Rückgang im Vergleich zu den 240,3 Millionen US-Dollar des Vorjahres darstellt. Dennoch bleibt die Liquidität des Unternehmens stabil: Am Ende des Quartals verfügte DocuSign über Barmittel, Barmitteläquivalente, gebundene Barmittel und Investitionen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar.

Fazit

DocuSign ist weiterhin profitabel unterwegs und erzielt Wachstum, insbesondere im Bereich der Abonnementeinnahmen. Die leicht rückläufige Bruttomarge und der geringere freie Cashflow weisen auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hin. Mit einer soliden Bilanz und starken operativen Ergebnissen bleibt der Sofwarehersteller jedoch gut aufgestellt. Mit einem KGV von 17,7 ist das Unternehmen nicht überbewertet. Die Trendwende hat DocuSign geschafft. Hier ist noch mehr Potential. Der Aufbau einer Position könnte sich lohnen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion