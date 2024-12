CompuGroup: Übernahmegespräche lassen Aktie explodieren!

Der Marktwert von CompuGroup liegt derzeit bei 878,6 Millionen Euro, nachdem die Aktien in diesem Jahr aufgrund der sich verschlechternden Gewinnaussichten um mehr als 50 Prozent eingebrochen sind.

CompuGroup Medical bestätigte in der Nacht auf Montag entsprechende Gespräche zwischen den Unternehmen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. CompuGroup teilte mit, dass der Angebotspreis eines möglichen Übernahmeangebots bei 22,00 Euro pro Aktie liegen könnte.

Nach enttäuschenden Geschäftszahlen für das letzte Quartal 2022 fiel der Kurs im Februar stark, und eine Prognosesenkung im Juli sorgte für weitere Ernüchterung. Anfang des Jahres lag der Kurs nur noch bei etwa 40 Euro, während er in 2020 und 2021 teilweise über 85 Euro gehandelt wurde.

Die Aktie schloss am Freitag in Frankfurt bei 16,35 Euro. Beim Broker Lang & Schwarz haussieren die Titel am Montag um rund 25 Prozent auf 20,50 Euro.

Das Angebot würde das Unternehmen mit knapp 1,2 Milliarden Euro bewerten. Im Falle einer erfolgreichen Übernahme ist geplant, die Gesellschaft von der Börse zu nehmen.

Die Gesellschaftergruppe um die Gründerfamilie Gotthardt plant, ihre Beteiligung von rund 50,1 Prozent zu behalten und eine strategische Partnerschaft mit CVC einzugehen. Die Gremien des Unternehmens müssen dem Vorhaben jedoch noch zustimmen.

Frank Gotthardt, ein Informatikstudent, gründete CompuGroup 1987 und brachte das Unternehmen 2007 an die Börse. Er und seine Frau, die Zahnärztin Brigitte Gotthardt, ihr gemeinsamer Sohn, der Arzt Daniel Gotthardt, sowie Reinhard Koop besitzen die Mehrheit.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die CompuGroup Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 16,42EUR auf Tradegate (06. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.