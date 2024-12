Bitcoin: Analysten raten zur Vorsicht

Am 5. Dezember erreichte Bitcoin einen Rekordwert von 103.800 US-Dollar, konnte diese Marke jedoch nicht halten:

Die Verkaufswelle folgte auf schwindenden Optimismus über eine mögliche Unterstützung des Sektors durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump. Nach den Wahlen am 5. November hatten Spekulanten auf Trumps Versprechen gesetzt, Kryptowährungen durch einen unterstützenden regulatorischen Rahmen und die Einführung einer nationalen Bitcoin-Reserve zu fördern. Doch die Volatilität digitaler Vermögenswerte sorgte dafür, dass viele Anleger ihre Positionen schnell aufgaben.

Laut CoinGecko-Daten verlor der gesamte Kryptomarkt in den vergangenen 24 Stunden mal eben rund 200 Milliarden US-Dollar. Daten von Coinglass zeigen zudem, dass in den letzten 24 Stunden rund 1,6 Milliarden US-Dollar an bullischen Derivatepositionen liquidiert wurden. Mittlerweile hat sich der Markt wieder stabilisiert.

"Der jüngste Handel deutet auf eine Entschuldung des gesamten Kryptoökosystems hin", sagte Sean Farrell, Stratege bei Fundstrat Global Advisors LLC. Er verwies auf Unsicherheiten vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, die entscheidend für mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank seien.

Trump und Kryptowährungen

Donald Trump hat sich während des Wahlkampfs als Befürworter positioniert. Er ernannte einen Unterstützer von Kryptowährungen zum neuen Leiter der US-Wertpapieraufsicht und schuf erstmals einen "Zaren" für künstliche Intelligenz und Kryptowährungen im Weißen Haus. Kritiker warnen jedoch, dass eine breitere Akzeptanz digitaler Vermögenswerte neue Risiken birgt.

Unterdessen gab MicroStrategy bekannt, weitere 2,1 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert zu haben. Sean Farrell bezeichnete dies als einen "impliziten Rückzug eines ziemlich großen Spot-Angebots aus dem Markt".

Die technische Analystin Katie Stockton von Fairlead Strategies LLC empfahl in einer Notiz eine "kurzfristig neutrale Ausrichtung". Ihrer Einschätzung nach könnte der fehlgeschlagene Versuch, die Marke von 100.000 US-Dollar zu halten, ein Signal für weitere Unsicherheiten sein.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 97.705$ auf CryptoCompare Index (10. Dezember 2024, 11:02 Uhr) gehandelt.