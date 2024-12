Nach starker Korrektur: Ist diese dividendenstarke Buffett-Aktie jetzt ein Kauf?

Auf dem aktuellen Kursniveau erhalten Käufer eine Dividendenrendite von 3,1 Prozent – ein angenehmer Kontrast zu den 1,2 Prozent, die der US-Gesamtmarktindex S&P 500 derzeit bietet. Ist damit die Chance für einen Einstieg in die Buffett-Aktie gekommen – und welche Möglichkeiten der Renditeoptimierung bietet der Markt?

Coca-Cola Chartsignale

Erholungstrend angelaufen: Nach einer starken Korrekturbewegung ist in der Aktie von Coca-Cola eine technisch vielversprechende Gegenbewegung angelaufen.

Nach einer starken Korrekturbewegung ist in der Aktie von Coca-Cola eine technisch vielversprechende Gegenbewegung angelaufen. Technische Indikation verbessert: Coca-Cola hat seinen überverkauften Zustand konsolidiert und beginnt damit, Schwäche abzubauen.

Coca-Cola hat seinen überverkauften Zustand konsolidiert und beginnt damit, Schwäche abzubauen. Chance auf W-Formation: Die Käufer arbeiten an einer W-Formation, die ein zuverlässiges Trendwendesignal darstellt.

Die Käufer arbeiten an einer W-Formation, die ein zuverlässiges Trendwendesignal darstellt. Begrenztes Abwärtsrisiko: Aufgrund der geringen Schwankungsbreite ist das Risiko zur Unterseite begrenzt und erlaubt ein vorausschauendes Risikomanagement.

Eine Korrektur, die man kaufen sollte?

Mit einer Gesamtrendite von knapp 104 Prozent war die Aktie von Coca-Cola in den vergangenen 10 Jahren keine Kursrakete – ein Investment in den S&P 500 hat im selben Zeitraum einen Ertrag von fast 254 Prozent erwirtschaftet. Dafür aber zeichneten sich die Anteile durch vergleichsweise schwankungsarme Kursgewinne und eine konstant wachsende Dividende aus, die den langfristigen Aufwärtstrend der Aktie unterstützten und für anhaltendes Kaufinteresse sorgten.

Mit Ausnahme von zwei zwischenzeitlichen Übertreibungen, einmal zur Unter- und einmal zur Oberseite, bestimmte in den vergangenen zwei Jahren vor allem die Range zwischen 60 und 65 US-Dollar das Kursgeschehen der Coca-Cola-Aktie. Innerhalb dieser Handelsspanne bildete sich nach dem Jahreswechsel ein Aufwärtstrend, der im Sommer einen Ausbruch nach oben und neue Allzeithochs zur Folge hatte.

Bodenbildung bereits angelaufen

Das war technisch aber nur im Trendstärkeindikator MACD bestätigt, während der Relative-Stärke-Index kein neues Hoch ausbilden konnte und so für eine bearishe Divergenz sorgte, die gemeinsam mit der der Geschäftsentwicklung zeitweise weit vorausgeilten Bewertung für eine Korrektur um 16 Prozent sorgte. Diese zu beenden, ist aktuell die Herausforderung der Käufer.

Erste Fortschritte sind ihnen bereits gelungen, allerdings scheiterte ein Anstiegsversuch zuletzt an der 200-Tage-Linie sowie am Widerstand bei 65 US-Dollar, was zu einer weiteren Abwärtsbewegung an die Supportzone zwischen 62,00 und 62,50 US-Dollar führte. Hier setzte aber erneutes Kaufinteresse ein, sodass den Bullen ein höheres Tief und damit ein frühes Trendwendesignal gelang.

Erstes Trendwendesignal zeigt sich

Dieses potenzielle Trendwendesignal hat die Unterstützung der technischen Indikation, denn auch der RSI sowie der MACD konnten sich in den vergangenen Tagen von überverkauften Zuständen erholen und eigene Higher Lows ausbilden. Zwar zeigt der MACD noch einen Abwärtstrend der Aktie an, da er aber inzwischen wieder über der (roten) Signallinie notiert, verliert dieser bereits an Dynamik, was auch der langsam in den neutralen Bereich zurückkehrende RSI anzeigt.

Zwar ist das noch keine eindeutige Kaufsituation, insbesondere deshalb nicht, weil die Aktie unter ihren gleitenden Durchschnitten notiert, was auf Schwäche hindeutet. Coca-Cola hat sich in der Vergangenheit aber schon unter deutlich schlechteren Voraussetzungen wieder erholen können – hier muss auch die große Bekanntheit des Unternehmens sowie die Beliebtheit unter ausschüttungsorientierten Anlegern in Rechnung gestellt werden.

Günstige Gelegenheit? Im wahrsten Sinne des Wortes!

Solange die Aktie ihre aktuelle Support-Zone behaupten kann, zumindest aber nicht unter die Marke von 60 US-Dollar fällt, besteht daher die Chance auf eine dynamische Erholungsbewegung. Platz hat diese zunächst bis 65 US-Dollar, wo sie auf den bereits bekannten Widerstandsbereich treffen würde.

Eine weitere Hürde läge im Bereich von 66 bis 67 US-Dollar, wo die 50-Tage-Linie sowie die Unterkante des nach unten verlassenen Abwärtstrends liegt. Das entspricht einem vergleichsweise risikoarmen Potenzial von rund elf Prozent. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über 70 US-Dollar ist entsprechend mehr drin.

Höhere Kurse sind inzwischen auch fundamental wieder gerechtfertigt. Die Korrektur der Aktie hat der Bewertung Zeit gegeben aufzuholen. Für das laufende Geschäftsjahr legen Anleger das 22-fache, für 2025 rund das 21-fache der erwarteten Gewinne auf den Tisch – das entspricht einem Abschlag von gut zehn Prozent gegenüber dem Mittel der vergangenen fünf Jahre.

Eine aussichtsreiche Chance vor allem für Antizykliker

Wall-Street-Experten sehen den fairen Wert derzeit bei 74,26 US-Dollar, das entspricht sogar einem Anstiegspotenzial von bis zu 19 Prozent. Bei insgesamt 24 Empfehlungen vereinigt die Aktie insgesamt 17 Bewertungen mit "Kaufen" oder "Übergewichten" auf sich. Sechs Mal bewerten Experten Coca-Cola mit "Halten", wohingegen nur ein Analyst zum Verkauf der Aktie rät.

Somit treffen in der Aktie aktuell eine technische Erholungschance, eine fundamentale Unterbewertung sowie ein positiver Analystenkonsens zusammen. Eine hervorragende Ausgangslage für den Start einer Erholung und Kursgewinne für antizyklisch agierende Anleger!

Coca-Cola auf einen Blick

ISIN: US1912161007

US1912161007 Börsenwert: 269,7 Mrd. US-Dollar

269,7 Mrd. US-Dollar Dividendenrendite: 3,1 Prozent

3,1 Prozent KGVe 2025: 20,9

20,9 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Coca-Cola überzeugt langfristig weniger durch Dynamik als vielmehr seine Zuverlässigkeit. Das macht es sinnvoll, beim Einsatz eines Hebelproduktes Kursgewinne zur Oberseite zu begrenzen, um dafür aber einen günstigeren Einstieg in einen Call-Optionsschein zu erhalten. Möglich wird das mithilfe eines sogenannten Discount-Calls.

Der Discount-Call MJ2S4J begrenzt Kursgewinne bei 65 US-Dollar, wo aktuell ein hartnäckiger Widerstand liegt, und erzielt für eine Notierung zwischen 60 und 65 US-Dollar eine Auszahlung, wobei zum Laufzeitende bei 65 US-Dollar der Maximalbetrag von 0,48 Cent warten würde.

Das bedeutet gegenüber dem Einstiegskurs von 0,29 Euro eine Renditechance von 64 Prozent. Alles, was Coca-Cola hierfür tun muss, ist spätestens bis zum Laufzeitende am 20. Juni nächsten Jahres um rund vier Prozent zu steigen – eine lösbare Aufgabe! Das folgende Auszahlungsprofil verdeutlicht einige Kursszenarien:

Szenariotabelle

Discount-Call MJ2S4J (Basis 60,00 $ / Cap 65,00 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Kaufpreis Aktie * 62,57 $ Kaufpreis Discount-Call * 0,29 € Basis / Cap 60,00 $ / 65,00 $ Laufzeit / Fälligkeit 20.06.2025 Verkaufspreis Aktie 60,00 $ 61,00 $ 62,00 $ 63,00 $ 64,00 $ 65,00 $ Wertentw. Discount-Call 0,00 € 0,095 € 0,19 € 0,286 € 0,381 € 0,476 € Rendite Aktie -4,1 % -2,5 % -0,9 % +0,7 % +2,3 % +3,9 % Rendite Optionsschein -100,0 % -67,2 % -34,5 % -1,4 % +31,4 % +64,1 % Breakeven 62,90 $

* Stand: Dienstag, 10. Dezember, 17:30 Uhr (MEZ)

Doch Vorsicht: Sollte Coca-Cola zum Laufzeitende unter dem Basispreis von 60 US-Dollar notieren, verfällt MJ2S4J wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Zwischenzeitliche Kurse unterhalb von 60 US-Dollar führen zwar nicht zum Knockout, da es sich um einen Optionsschein und nicht um ein KO-Zertifikat handelt. Trotzdem sollten Anleger für einen Kurs nachhaltig unter 60 US-Dollar (beispielsweise auf Wochenschlusskursbasis) einen Ausstieg aus dem Discount-Optionsschein erwägen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion