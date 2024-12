TUI: Gewinnsprung – Aktie volatil!

Damit erfüllte TUI die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 23 Milliarden Euro zu, dank mehr als 20 Millionen Gästen bei Pauschalreisen und Kreuzfahrten. "Wir haben geliefert, was wir versprochen haben", betonte TUI-Chef Sebastian Ebel. "2024 war für uns ein sehr gutes Jahr."

Die starke Nachfrage nach Urlaubsreisen trotz steigender Preise hat dem Reisekonzern TUI im Geschäftsjahr 2024 einen erheblichen Gewinnzuwachs beschert. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um ein Drittel auf 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

TUI profitierte von der gestiegenen Reiselust der Verbraucher sowie der Insolvenz des Konkurrenten FTI. Die Gästezahlen und Preise zogen deutlich an: Der Umsatz pro Bett und Nacht stieg um sieben Prozent auf 93 Euro, und die 17 Kreuzfahrtschiffe des Konzerns waren zu 99 Prozent ausgelastet, fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Neben Pauschalreisen baut TUI das Angebot an individuelleren Touren und Rundreisen weiter aus, sowohl über Reisebüros als auch über die Online-Plattform.

Die Buchungen für die Wintersaison liegen derzeit vier Prozent über dem Vorjahr bei fünf Prozent höheren Preisen. Auch für den Sommer sind die Zahlen vielversprechend: Sieben Prozent mehr Buchungen bei einem größeren Angebot und drei Prozent höheren Preisen. Kunden buchen früher und gönnen sich mehr Luxus, etwa in höheren Zimmerkategorien.

Um unabhängiger von der schwachen europäischen Konjunktur zu werden, plant TUI, verstärkt Reisen für die Bevölkerung in Urlaubsländern wie Lateinamerika anzubieten. Auch in Osteuropa sieht der Konzern Wachstumschancen.

Optimistischer Ausblick

Für das laufende Jahr erwartet TUI ein Umsatzwachstum von fünf bis zehn Prozent und einen Gewinnanstieg um sieben bis zehn Prozent. Auch mittelfristig will der Konzern dieses Tempo beibehalten. "Unser Ziel bleibt, mit TUI in allen Segmenten profitabler, effizienter und stärker zu werden – und das global", erklärte Ebel.

Die TUI-Aktie zeigt sich nach den Zahlen volatil. Nach vorbörslichen Kursgewinnen, drehte die Aktie zunächst in Minus, bevor die Vorzeichen wieder in den grünen Bereich wechselten. Seit Jahresbeginn haben die Titel um rund ein Fünftel an Wert dazugewonnen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 8,60EUR auf Tradegate (11. Dezember 2024, 08:45 Uhr) gehandelt.