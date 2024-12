BIRKENSTOCK FEIERT 250 JAHRE SCHUHMACHERTRADITION

Linz Am Rhein, Deutschland (ots/PRNewswire) - Mit einer einzigartigen

Content-Serie präsentiert BIRKENSTOCK zweieinhalb Jahrhunderte Qualität,

Innovation und Handwerkskunst in Bildern. Dieses Projekt unterstreicht den

anhaltenden kulturellen Einfluss der Marke und weist zugleich den Weg in eine

vielversprechende Zukunft.



Anlässlich des 250. Jubiläums BIRKENSTOCK's im Schuhmacherhandwerk,

veröffentlicht die globale Purpose- und Zeitgeist-Marke eine Buchreihe über ihre

sagenhafte Geschichte von den bescheidenen Anfängen als Schuhmacherwerkstatt bis

zur weltweiten Ikone.





Das Projekt würdigt nicht nur BIRKENSTOCKs jahrhundertelange Tradition, sondernauch die vielfältige Designkompetenz und die tiefgreifende kulturelle Bedeutungder Marke. Seit Jahrzehnten beeinflusst BIRKENSTOCK Subkulturen, inspiriertnamhafte Designer und begeistert Menschen in aller Welt. Diese fortlaufendeTradition und das reichhaltige Archiv werden nun im mit Spannung erwarteten"BOOK OF BIRKENSTOCK" im Detail beleuchtet. Eine einzigartige digitaleEnzyklopädie, der mehrbändige Bildband "OLD MILLS NEVER DIE" und dieFoto-Wanderausstellung "WALK THIS WAY" beleuchten ebenfalls den Einfluss derMarke und ergänzen die Publikation. Anfang des Jahres präsentierte BIRKENSTOCKunter dem Titel "Birkenstock: Die Geschichte einer Weltmarke" bereits die erstehistorische Studie über BIRKENSTOCK. Dieses umfassende Werk stellt dieeinzigartige 250-jährige Schuhmachertradition der Marke auf eine festewissenschaftliche Basis.THE BOOK OF BIRKENSTOCK"THE BOOK OF BIRKENSTOCK" ist eine monumentale Publikation, die BIRKENSTOCKgemeinsam mit dem Göttinger Steidl Verlag herausbringt. Für die Gestaltungzeichnet die bekannte Münchner Designagentur Bureau Borsche verantwortlich.Dieser aufwändig gestaltetet Bildband nimmt den Leser auf 688 Seiten mit aufeine visuelle Reise durch BIRKENSTOCKs umfangreiches Archiv. Die enorme Auswahlan Schwarz-Weiß- und Farbbildern beleuchtet die faszinierende Markengeschichtein all ihren Facetten. Das Buch enthält zahlreiche Archivmaterialien, die hierzum ersten Mal veröffentlicht werden: erste Werbeanzeigen und Skizzen,Originalfotos, Marketingmaterialien aus Privatbesitz und öffentlichen Archiven,legendäre Markenkampagnen, einflussreiche Fashion-Editorials aus Japan, den USAoder Frankreich sowie Schnappschüsse von Fans aus aller Welt in ihrenBIRKENSTOCKS. Die hochwertige Gestaltung durch ein Team aus führendenBuchdesignern und der edle Druck zeugen von BIRKENSTOCKs Bekenntnis zu höchsterQualität und vollendeter Handwerkskunst. "THE BOOK OF BIRKENSTOCK" ist dasultimative Werk über den Einfluss der Traditionsmarke auf die Schuhmacherei, die