Trump-Trades lassen bei Cathie Wood die Korken knallen!

Tesla erreichte zum ersten Mal seit 2021 ein neues Allzeithoch. Die Aktie stieg am Mittwoch um 5,9 Prozent auf 424,77 US-Dollar, angetrieben von der Aussicht auf deregulierte Vorschriften für selbstfahrende Fahrzeuge unter der kommenden Trump-Regierung.

Der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) und der ARK Innovation ETF (ARKK) zeigen seit der US-Wahl starke Zuwächse, getragen von Schwergewichten wie Tesla und Palantir. Während der bekannte ARKK um über 27 Prozent gestiegen ist, konnte der ARKW um über 31 Prozent zulegen, weil er eine noch größere Gewichtung von offensichtlichen Trump-Trades aufweist als sein Mitstreiter.

"Wir werden optimistischer, was das Robotaxi-Segment von Tesla angeht, nachdem Trump Pläne für einen einheitlichen Rechtsrahmen für autonome Fahrzeuge angekündigt hat", sagte Analyst Andres Sheppard von Cantor Fitzgerald, der sein Kursziel auf 365 US-Dollar erhöhte. Elon Musks Nähe zu Trump und seine Rolle im geplanten "Ministerium für Regierungseffizienz" haben die Anleger zusätzlich beflügelt.

Auch Adam Jonas von Morgan Stanley hob sein Kursziel auf 400 US-Dollar an: "Musks Eintritt in die politische Sphäre hat das Denken der Investoren in Bezug auf Teslas fundamentale Aussichten erweitert."

Palantir, ein weiteres Schwergewicht im ARKW, hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende Performance hingelegt. Die Aktie hat sich mehr als vervierfacht, gestützt auf Hoffnungen auf erhöhte staatliche Verteidigungsaufträge. Analysten sehen Palantirs Engagement in der Verteidigungsindustrie und bei KI-Lösungen als Schlüssel für weiteres Wachstum.

"ARKW ist der stärkere Trump-Proxy unter den ARK-ETFs", sagte Todd Sohn, ETF-Stratege bei Strategas Securities. "Mit seiner hohen Gewichtung in Tesla, Palantir und Bitcoin profitiert er direkt von den erwarteten politischen Impulsen."

Trumps Krypto-Befürwortung hat Bitcoin und verwandte Unternehmen wie Coinbase und Robinhood in die Höhe getrieben. Die Gewichtung des ARKW in Krypto-Derivaten und der jüngste Bitcoin-Boom stärken den ETF zusätzlich.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

