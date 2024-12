Die USA erteilen ein erweitertes Patent für die onkologischen Arzneimittelkandidaten von Vidac Pharma und fügen eine Reihe neuer Indikationen hinzu, darunter Prostata- und Bauchspeicheldrüsenkrebs

London (UK), 16. Dezember 2024 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neue Klasse von Krebsbehandlungen leistet. Heute gibt das Unternehmen bekannt, dass das US-Patent- und Markenamt (USPTO) den Patentschutz für die Wirkstoffe seiner onkologischen Wirkstoffkandidaten auf Lymphome, die Metastasen von Prostatakrebs sind, Bauchspeicheldrüsenkrebs und eine Vielzahl anderer Indikationen und Verabreichungsformen erweitert hat.

„Die Hinweise darauf, dass die beiden Wirkstoffkandidaten von Vidac ein revolutionäres Potenzial bei einer Vielzahl von Tumoren haben, mehren sich, und die Erweiterung unseres US-Patents ist eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr eine Reihe wertsteigernder Meilensteine unserer klinischen Forschung erreichen werden, die wir so schnell wie möglich mit der medizinischen Fachwelt und den Investoren teilen möchten“, sagte Prof. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma.

Die teilweise Patenterweiterung umfasst auch Dickdarm-, Gebärmutterhals- und Lungenkrebs als neue Indikationen und unterstreicht das Potenzial der Arzneimittelkandidaten von Vidac, eine völlig neue Klasse von Krebsbehandlungen zu bilden. Das Unternehmen entwickelt zwei Wirkstoffe, VDA-1102, der sich in der Mitte der klinischen Studien zur Behandlung fortgeschrittener aktinischer Keratose und in Phase 2 zur Behandlung des kutanen T-Zell-Lymphoms befindet.Der jüngste Kandidat, VDA-1275, hat in Tierstudien eine statistisch signifikante Wirksamkeit als Monotherapie sowie synergistische Effekte in Kombination mit zwei Standard-Krebstherapien gezeigt. VDA-1275 löste auch eine eigene immunologische Reaktion aus, indem es Anti-Tumor-Makrophagen und Gedächtnis-T-Zellen induzierte und tumorfördernde Makrophagen hemmte.

