Der Chipproduzent läuft den Markt-Dominatoren hinterher!

Die Jahresperformance des AMD-Papiers liegt aktuell kaum verändert bei gut minus 8 Prozent. Dabei musste die Aktie dem hohen Wachstumstempo der Aufwärtssequenz bis zum Allzeithoch am 8. März 2024 bei 227,30 US-Dollar Tribut zollen. Aktuell notiert die Aktie 44 Prozent unter dem Hoch und hat eine leicht nach unten gerichtete Seitwärtsrange gebildet. Am Montag letzter Woche, dem 9. Dezember, wurde die Unterstützung der Range bei 133,37 US-Dollar durchbrochen. Sollte die nächste Unterstützung bei 121,13 US-Dollar in den nächsten Tagen unterschritten werden, ist der Weg zum Support bei 109,00 US-Dollar geebnet. Fundamental betrachtet wird in der Zeitspanne 2024 bis 2026 ein Zuwachs beim Bilanzgewinn von 234 Prozent geschätzt. Unter dieser Voraussetzung sinkt das erwartete KGV 2025/26 auf immer noch stolze 28,57. Behält der BofA-Analyst Arya recht, ist dieser Zuwachs womöglich zu hoch gegriffen. Aus dieser Sicht rückt ein weiterer Kursverlust in den Bereich des Möglichen. Dass sich der KI-Sektor im Allgemeinen als sehr dynamisch erweist, ist am Kursverlauf des Konkurrenten Broadcom sichtbar. Mit einem Kurszuwachs von knapp 25 Prozent am vergangenen Freitag wurde den florierenden KI-Produkten bei Broadcom Rechnung getragen.

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: