Arbeitsschutz am Shopfloor Board - wie Unternehmen die Anzahl von Arbeits- und Beinaheunfällen damit minimieren (FOTO)

Wuppertal (ots) - Besserer Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz durch

strukturierte Kommunikation: Am Shopfloor Board treffen Unternehmen relevante

Entscheidungen, die nicht nur die Effizienz der Produktion steigern, sondern

auch den Arbeitsschutz nachhaltig stärken können - letzteres gelingt in der

Praxis allerdings nur in wenigen Fällen. Was also muss dabei berücksichtigt

werden, um das volle Potenzial auszuschöpfen?



In vielen Unternehmen haben sich Shopfloor Boards als effektives Werkzeug für

die Visualisierung und Steuerung von Prozessen etabliert: Ob

Leistungskennzahlen, Qualitätsstandards oder Effizienzsteigerung - sie bieten

eine zentrale Plattform für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Doch in

Bezug auf den Arbeitsschutz beschränkt sich der Fokus häufig lediglich auf

oberflächliche Zahlen zu Arbeits- oder Beinaheunfällen. Eine Herangehensweise,

die wertvolle Chancen außer Acht lässt und durchaus Risiken birgt: So entsteht

schnell das Bild, dass Arbeitsschutz nur eine Pflichtaufgabe und weniger ein

menschliches Anliegen ist. "Wenn Menschen das Gefühl haben, dass es beim

Arbeitsschutz nur um Kennzahlen oder Prämien des Managements geht, verlieren wir

die Akzeptanz für dieses wichtige Thema", sagt Stefan Ganzke, Geschäftsführer

der WandelWerker Consulting GmbH.







gut geeignet wie zur Steigerung von Qualität und Effizienz. Der Weg dahin führt

nicht nur über die Kennzahl Arbeitsunfälle, sondern auch über Prävention und

positive Erkenntnisse", fügt Anna Ganzke hinzu. Die beiden Sicherheitsingenieure

und Geschäftsführer der WandelWerker Consulting GmbH haben sich darauf

spezialisiert, Unternehmen bei der systematischen und nachhaltigen Reduzierung

von Arbeitsunfällen und unsicheren Situationen zu unterstützen. Dabei hat ihr

Ansatz bereits zahlreichen Firmen geholfen, nicht nur ihre Sicherheitsstandards

zu heben, sondern auch die Effizienz und Motivation ihrer Teams zu steigern. Wie

sich hierzu auch die Arbeit mit dem Shopfloor Board in der Praxis nutzen lässt,

verraten Stefan und Anna Ganzke hier.



Analyse der verbreitetsten Probleme: Was in der Praxis noch immer falsch läuft



Sehen wir uns zunächst die praktische Umsetzung in den meisten Unternehmen an,

um die eigentlichen Probleme verstehen zu können: In einem mittelständischen

Chemieunternehmen beispielsweise beginnt jeder Morgen mit einem Meeting am

Shopfloor Board, bei dem neben der Produktionsleitung auch die Logistikleitung,

die Qualitätssicherung, Teamleiter und die Fachkraft für Arbeitssicherheit

zusammenkommen. Sobald das Thema Arbeitsschutz auf der Agenda steht, liegt der



