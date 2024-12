41 % der Volljährigen mit Einwanderungsgeschichte wären 2023 bei Bundestagswahlen wahlberechtigt gewesen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

WIESBADEN (ots) -- 17,1 Millionen Menschen ab 18 Jahren mit Einwanderungsgeschichte lebten 2023in Deutschland, davon waren 7,1 Millionen wahlberechtigt- 36 % der erwachsenen Eingewanderten und 71 % der volljährigen Nachkommen vonEingewanderten waren wahlberechtigt- Jeweils gut ein Drittel der Wahlberechtigten mit Einwanderungsgeschichte warenEingebürgerte oder (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler, mehr als einViertel besaß die deutsche Staatsangehörigkeit seit der GeburtIm Jahr 2023 hatten rund 17,1 Millionen Menschen ab 18 Jahren und damit einViertel (25 %) der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland eineEinwanderungsgeschichte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlichdes Internationalen Tages der Migrantinnen und Migranten am 18. Dezember 2024auf Basis des Mikrozensus 2023 mitteilt, wären davon 41 % oder 7,1 MillionenPersonen bei einer Bundestagswahl wahlberechtigt gewesen. Damit machtenWahlberechtigte mit Einwanderungsgeschichte 12 % aller Wahlberechtigten aus,zehn Jahre zuvor im Jahr 2013 hatte der Anteil noch bei 9 % gelegen. Da sich dieaktuellsten Ergebnisse auf das Jahr 2023 beziehen, geben die angegebenen Wertemit Blick auf die Bundestagswahl 2025 nur annäherungsweise Auskunft. Eine Personhat nach der hier verwendeten Definition eine Einwanderungsgeschichte, wenn sieselbst oder beide Elternteile seit 1950 auf das heutige StaatsgebietDeutschlands eingewandert sind.Voraussetzung für die Wahlberechtigung bei einer Bundestagswahl ist neben derVolljährigkeit die deutsche Staatsbürgerschaft. Gut ein Viertel (27 %) derWahlberechtigten mit Einwanderungsgeschichte im Jahr 2023 besaß diese seit derGeburt. Gut ein Drittel (37 %) der Wahlberechtigten mit Einwanderungsgeschichteerwarb die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung und ebenfalls gut einDrittel (35 %) besaß die Staatsangehörigkeit aufgrund ihres Status als(Spät-)Aussiedlerin oder (Spät-)Aussiedler. Weniger als 1 % der Wahlberechtigtenmit Einwanderungsgeschichte bekam die deutsche Staatsangehörigkeit mittelsAdoption durch mindestens einen deutschen Elternteil.Eingewanderte Wahlberechtigte im Schnitt seit 32 Jahren in DeutschlandVon den volljährigen Personen, die selbst nach Deutschland eingewandert sind,waren im Jahr 2023 mehr als ein Drittel (36 %) wahlberechtigt. DieseWahlberechtigten lebten durchschnittlich bereits 32 Jahre in Deutschland. Vonden volljährigen Nachkommen zweier eingewanderter Elternteile waren demgegenüber71 % wahlberechtigt.Wahlbeteiligung von Personen mit und ohne Einwanderungsgeschichte gleicht sich