Birkenstock schreibt wieder schwarze Zahlen – Aktie haussiert!

Der deutsche Schuhhersteller hat von einer hohen Nachfrage nach seinen hochpreisigen Sandalen profitiert. Da neue Modelle für die Verbraucher an Priorität gewinnen, insbesondere auf dem größten Markt in Amerika, haben Birkenstocks Sandalen und geschlossene Clogs gleichermaßen neue Kunden in die Geschäfte gelockt. Dies hat es dem Unternehmen auch ermöglicht, die Preise für Clogs zu erhöhen, die im Geschäftsjahr, das am 30. September endete, um 8 Prozent gestiegen sind.

Mit einem Gewinn von 0,28 Euro pro Aktie im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 kehrt das Unternehmen in die Gewinnzone zurück. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 0,15 Euro pro Aktie ausgewiesen. Die Ergebnisse übertrafen die Analystenerwartungen, die bei einem Gewinn von 0,26 Euro je Aktie lagen.