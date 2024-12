UBS hebt Microsoft-Kursziel auf 525 USD: KI-Pionier mit starkem Wachstum!

Parallel dazu hat die KI-Firma OpenAI ihren bekannten Chatbot ChatGPT auf eine neue Plattform gebracht: das Telefon. In den USA können Nutzer nun unter der Nummer 1-800-CHATGPT (+18002428478) mit ChatGPT telefonieren und Fragen stellen. Ein 15-minütiges Gespräch pro Monat ist kostenlos, während in anderen Ländern, darunter Deutschland, die Nutzung über Text-Chats bei WhatsApp möglich ist. OpenAI demonstrierte, dass die Telefonanwendung auch mit älteren Geräten, wie Klapp-Handys oder Telefonen mit Wählscheibe, funktioniert. Diese Erweiterung des Zugangs zu ChatGPT zeigt das Bestreben von OpenAI, die Nutzererfahrung zu diversifizieren und die Technologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 500 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Karl Keirstead veröffentlichte am Mittwoch ein Update zur Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Die Anpassung der Schätzungen resultiert aus der starken Kostenkontrolle des Softwarekonzerns, die sich positiv auf die Unternehmensperformance auswirkt. Microsoft hat sich in den letzten Jahren als Vorreiter im KI-Sektor etabliert, was die positive Einschätzung der UBS untermauert.

In einem weiteren Kontext äußerten sich Investoren zu den Entwicklungen im Technologiesektor. Einige Analysten sehen die Volatilität bei großen US-Technologiekonzernen als Chance, während andere Bedenken hinsichtlich gescheiterter Projekte, wie dem Cruise-Robo-Taxi, äußern. Es wird darauf hingewiesen, dass Verluste bei einem Unternehmen oft durch Gewinne bei einem anderen, wie Alphabet, ausgeglichen werden können. Dies verdeutlicht die enge Verknüpfung der großen Tech-Unternehmen im Bereich Cloud-Computing, wo Microsoft, Amazon und Google um Marktanteile konkurrieren.

Ein weiteres Thema, das diskutiert wird, ist die Ablehnung von Bitcoin durch Microsoft. Analysten erwarten, dass sich die Haltung gegenüber Kryptowährungen in den kommenden Jahren ändern könnte, insbesondere mit dem Fortschritt in der Quantencomputing-Technologie. Es wird spekuliert, dass Quantencomputer in der Lage sein könnten, die Blockchain-Technologie von Bitcoin zu knacken, was die Sicherheit von Transaktionen gefährden würde. Diese Überlegungen führen zu der Einschätzung, dass Microsofts Entscheidung, sich von Bitcoin fernzuhalten, als weise betrachtet werden kann.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 437,4USD auf Nasdaq (19. Dezember 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.