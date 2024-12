Test und tschüss?!

Fazit:

Übergeordnet sollte der Bereich zwischen 305,35 und 322,59 US-Dollar in der Crowdstrike-Aktie als potenzielle Kaufzone beobachtet werden, insgesamt wird ein Anstieg an die Vorgängerhochs bei 398,33 US-Dollar favorisiert. Vom gegenwärtigen Niveau aus würde die Renditechance durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MJ49ZT bereits 55 Prozent betragen, endgültiges Ziel des Scheins läge dann bei 9,53 Euro. Wird ein Einstieg auf einem niedrigeren Niveau getätigt, ist ein sprunghafter Anstieg der Rendite zu erwarten. Eine Verlustbegrenzung wird sich dagegen noch an den zu erwartenden Verlaufstiefs gegen Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres orientieren müssen. Eindeutige Hinweise auf die favorisierte Konsolidierung ergeben sich bei einem Aufwärtstrendbruch.