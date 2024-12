Weihnachtsrallye bei Rumble: Das steckt hinter der 80-Prozent-Kursexplosion

Tether wird etwa 103,3 Millionen Rumble-Aktien zu einem Preis von 7,50 US-Dollar pro Stück erwerben - ein Gesamtinvestment von 775 Millionen US-Dollar. Laut Rumble sollen 250 Millionen US-Dollar in Wachstumsinitiativen fließen, während der Rest für ein Rückkaufprogramm von bis zu 70 Millionen Aktien genutzt wird.

Die Aktie der Video-Streaming-Plattform verdoppelten sich am Montag zeitweise, und beendeten den Handelstag mit einem Plus von 81,22 Prozent. Die Papiere erreichten den höchsten Stand seit September 2022 – und verbuchten zugleich den größten Tagesgewinn in der Unternehmensgeschichte.