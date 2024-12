DAX ohne erkennbare Signale

Nach dem punktgenauen Rücksetzer zurück in den Bereich um 19.800 Punkten versucht sich der DAX seit mittlerweile zwei Handelstagen zu stabilisieren und attackierte im außerbörslichen Handel sogar das psychologisch relevante Niveau von rund 20.000 Punkten. Größere Kursgewinne blieben bislang allerdings aus, noch immer belasten einige zuvor gerissene Kurslücken den Index sowie ein seit den Rekordständen bestehender Abwärtstrend. Eine Intermarketanalyse in Hinblick auf die US-Märkte zeigt jedoch dunkle Wolken am Horizont aufziehen, bei den wichtigsten Indizes mehren sich nämlich die Anzeichen für eine zwischengeschaltete Trendwende auf der Unterseite. Gleiches Schicksal könnte auch dem DAX blühen, zumal die letzte Abwärtsbewegung lediglich einwellig ausfiel und in der Charttechnik immer von drei Wellen ausgegangen wird.

Dies könnte für das Leitbarometer zu Beginn des Jahres 2025 unterhalb von 19.560 Punkten erneute Abwärtsrisiken bedeuten, diesmal zurück auf 19.000 Punkte und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Auf der Oberseite besteht zwar noch kurzzeitig Aufwärtspotenzial an 20.105 Zähler, spätestens von dort aus sollte aber die zweite Abwärtsbewegung erwartet werden. Ein Sprung über 20.400 Punkte würde dagegen das bärische Szenario abwenden und einen Anstieg zurück an die Rekordstände von 20.522 Punkten ermöglichen. Darüber wäre das nächste Ziel bei 20.976 Punkten zu nennen.