Huawei und die marokkanische Regierung fördern die Transformation des nationalen Bildungswesens durch das DigiSchool-Projekt

Agadir, Marokko (ots/PRNewswire) - Huawei hat den erfolgreichen Abschluss des

Projekts "DigiSchool 2024" in Marokko bekanntgegeben und damit seinen Beitrag

zur Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs zu digitaler Technologie für

alle Schülerinnen und Schüler im Königreich unterstrichen.



Das im Februar 2024 gestartete DigiSchool-Projekt soll dazu beitragen, die neuen

Generationen auf die Anforderungen einer zunehmend vernetzten Welt

vorzubereiten, und ist Teil des Bildungsreformplans der marokkanischen Regierung

für den Zeitraum von 2022 bis 2026. Die Fertigstellung markiert die erfolgreiche

erste Phase einer öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen dem marokkanischen

Ministerium für Bildung, Vorschule und Sport und Huawei Marokko im Rahmen von

Huaweis globaler Initiative TECH4ALL (https://www.huawei.com/en/tech4all) zur

digitalen Integration.





"Das DigiSchool-Projekt unterstreicht die Bedeutung der Stärkung digitalerKompetenzen und der Konsolidierung der öffentlich-privaten Partnerschaft alsechter Motor zur Förderung eines resilienten digitalen Ökosystems", sagte DavidLi, Managing Director von Huawei Marokko. "Mit dieser strategischenPartnerschaft verpflichtet sich Huawei, weiterhin in Ausbildung und Innovationzu investieren und Marokkos Bestrebungen für eine hochwertige und integrativedigitale Bildung zu unterstützen."Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Entwicklung digitaler Kompetenzen undder Bereitstellung von Schulungen für Schüler und Lehrer in Technologien wiekünstliche Intelligenz, virtuelle Realität, Web- und App-Entwicklung. Im Laufedes Jahres konnten die Teilnehmenden auch praktische Erfahrungen in denBereichen Robotik und Programmierung sammeln und durch interaktive Spiele, diezu Kreativität und Eigeninitiative anregen sollten, technische Rätsel lösen undihre digitalen Kompetenzen verbessern.Die DigiSchool 2024 war in vier Phasen gegliedert. In der ersten Phase wurden265 Sekundarschullehrerinnen und -lehrer in allen zwölf Regionen Marokkos inIKT-Kenntnissen geschult. Phase zwei konzentrierte sich auf die fortlaufendeUnterstützung der geschulten Lehrkräfte, die das Gelernte im Unterricht mit2.650 Schülerinnen und Schülern anwandten. In der dritten Phase wurden zwischenMai und November zwölf regionale Hackathons in den zwölf Regionen Marokkosorganisiert, bei denen 714 Schülerinnen und Schüler ICT-Lösungen zur Bewältigungbestimmter Herausforderungen entwickeln sollten.Die vierte und letzte Phase im Dezember bestand aus Technologie-Bootcamps inFez, Marrakesch und Agadir. Sie wurden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen