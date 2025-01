"Roaring Kitty" zurück: Gamestop oder andere Aktie im Fokus?

Im Jahr 2021 machte der US-Analyst Keith Gill, besser bekannt unter seinem Pseudonym "Roaring Kitty", in seinen Analysen auf die hohe Leerverkaufsquote bei GameStop aufmerksam und löste damit einen der bekanntesten Short Squeezes der Geschichte aus. Nun meldete sich Roaring Kitty mit einem mysteriösen Posting auf X zurück.

In seinem letzten X-Post teilte Gill ein animiertes GIF von Rick James, dem Sänger von "Give It To Me Baby". Der Songtext enthält die Textzeile "Wait 'til I squeeze you", was in etwa "Warte, bis ich dich ausquetsche" bedeutet. Einige Anleger interpretieren dies als Hinweis auf einen bevorstehenden Short Squeeze bei GameStop.