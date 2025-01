CureVac: Aktie wie entfesselt – der neue Highflyer in 2025?

Die CureVac-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen über 25 Prozent an Wert dazugewonnen. Positive Kommentare von CEO Alexander Zehnder beflügeln den Kurs auch zu Wochenbeginn, denn das Tübinger Unternehmen richtet sich neu aus. "Das ist das, was CureVac stark macht: Forschung, Innovation und frühe klinische Entwicklung", erklärte Vorstandschef Zehnder.

Der Fokus soll demnach künftig auf Onkologie und nicht-atemwegsspezifischen Erkrankungen liegen. "Mit der mRNA-Technologie wollen wir beispielsweise bakterielle Krankheiten angehen. Auch wiederkehrende Harnweg-Erkrankungen sind ein Thema", fügt Zehnder hinzu. Gespräche mit möglichen Partnern aus der Pharmabranche laufen bereits.