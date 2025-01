Wie Handwerksbetriebe sich als Problemlöser positionieren und dadurch wechselwillige Fachkräfte anziehen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schemmerhofen (ots) - Die Mitarbeiter bilden das Rückgrat eines jedenHandwerksbetriebs. Doch sobald die Belegschaft unterbesetzt ist, gerät dasgesamte System ins Wanken. Genau hier setzt Michael Bendl an: AlsGeschäftsführer der BM Digital GmbH unterstützt er Handwerksunternehmen bei derRekrutierung qualifizierter Fachkräfte. Wie Handwerksbetriebe sich alsProblemlöser positionieren und dadurch wechselwillige Fachkräfte anziehen,erfahren Sie hier.Der Fachkräftemangel ist seit Jahren in aller Munde. Besonders Handwerksbetriebesehen sich zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, ihre offenen Stellenzu besetzen. Besonders problematisch wird es, wenn durch die Überlastung dieQualität der Arbeit leidet. Gerade Unternehmen, die wenig Erfahrung imRecruiting mitbringen, fällt es oft schwer, effektiv gegen diesen Missstandvorzugehen und ihr Team zeitnah wieder aufzustocken. Dabei liegt das Problem oftnicht an fehlenden Fachkräften am Markt, sondern daran, dass sich die meistenKandidaten bereits in einer festen Anstellung befinden. Nicht selten sind diesegrundsätzlich offen für einen Wechsel - vorausgesetzt, ein Arbeitgeber bietetklare Vorteile und attraktive Perspektiven. "Handwerksbetriebe, denen esgelingt, sich als Problemlöser für Bewerber zu positionieren, erhöhen ihreChancen erheblich, die richtigen Talente anzuziehen", betont Michael Bendl vonder BM Digital GmbH. "Dabei reicht es nicht, lediglich Stellen zu bieten, ohnekonkrete Mehrwerte für potenzielle Bewerber zu kommunizieren - vielmehr kommt esdarauf an, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, der expliziteVorteile zu bieten hat.""Um Fachkräfte von einem Arbeitgeberwechsel zu überzeugen, ist es unerlässlich,die Alleinstellungsmerkmale des eigenen Unternehmens nach außen hin zukommunizieren, um geeignete Kandidaten anzusprechen", fährt der Experte fort."Damit das gelingt, müssen Handwerksbetriebe bereit sein, ihre Perspektive zuändern und neue Methoden zu erproben." Mit seiner Social-Recruiting-Agenturhilft Michael Bendl kleinen und mittelständischen Handwerksbetrieben dabei, ihreSichtbarkeit auf digitalen Plattformen zu erhöhen. Dank seiner langjährigenErfahrung in der Handwerksbranche ist er dazu in der Lage, maßgeschneiderteWerbekampagnen zu entwickeln, die gezielt auf Handwerker ausgerichtet sind.Dabei geht es ihm nicht nur um die Quantität der Bewerbungen, sondern vor allemum die Qualität der Bewerber - denn nur so können sich die neuen Mitarbeiterlangfristig an das Unternehmen binden.Lösungen statt Standardbotschaften als Schlüssel zur Fachkräftegewinnung