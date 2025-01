Fundamentale Faktoren bullisch für Aktie!

Der Beginn eines Aktienrückkaufprogramms hat am vergangenen Freitag den Aktienkurs der Deutschen Telekom angekurbelt. Die Rückkäufe von Unternehmensanteilen haben sich positiv auf das Anlegervertrauen ausgewirkt. Im vergangenen Oktober kündigte die Telekom die Implementierung eines Aktienrückkaufprogramms an, das einen Wert von bis zu 2 Milliarden Euro umfasst. Der Beginn der ersten Tranche in Höhe von bis zu 550 Millionen Euro ist bis spätestens zum 4. April vorgesehen. Seit Mitte März 2021 hat sich die Aktienperformance der Telekom positiv entwickelt. Der Anstieg des Kurses wurde durch signifikante Zunahmen bei der Kundenzahl im Mobilfunksektor vorangetrieben. Der signifikanteste Anstieg wurde bei der Tochtergesellschaft T-Mobile US in den Vereinigten Staaten verzeichnet.

Bei Betrachtung der Kursentwicklung im großen Bild sticht die lange Seitwärtsphase der Telekom-Aktien ins Auge. Nach der Übertreibung in der 2000er-Blase, wo das Allzeithoch bei 104,90 Euro markiert wurde, korrigierte der Kurs bis zum Allzeittief auf Höhe von 7,69 Euro. Der Start zum Kursaufschwung ist Anfang März 2022 zu beobachten. Vom partiellen Tief bei 14,47 Euro am 7. März 2022 gelang in der Spitze ein Kursanstieg bis zum Hoch bei 30,78 Euro am 6. Dezember 2024, was einer Rendite von rund 30 Prozent p. a. entspricht. Die aktuelle Aufwärtssequenz ist seit Mitte April 2024 intakt. Nach der Etablierung des 24-Jahreshochs am 6. Dezember hat der Kurs eine leichte Konsolidierung ausgebildet. Damit steht die Aktie am Scheideweg. Entweder wird die Aufwärtssequenz durchbrochen und die Konsolidierung fortgesetzt, oder die Sequenz bleibt intakt und der Kurs nimmt wieder Kurs in Richtung Hoch bei 30,78 Euro. Fundamental betrachtet gibt es eine Konsensschätzung beim Gewinn pro Aktie für 2027 von 2,39 Euro, was in der Zeitspanne ab 2024 einen Zuwachs von 35 Prozent entspricht. Dabei sinkt das entsprechende erwartete KGV auf aktuell 12,26.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz: