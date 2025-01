Unternehmen startet mit Wachstumsstrategie ins Jubiläumsjahr (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 0,991 auf Tradegate (08. Januar 2025, 14:46 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +8,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,97 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 299,61 Mio.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von +1,63 %/+103,25 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Wachstumsstrategie: mittelfristiges Umsatzpotenzial von mehr als 300 Mio. EUR- Wachstumstreiber im Kerngeschäft: Verpackung, Digitaldruck, Software- undLifecycle-Geschäft- Industriegeschäft: weiterer Ausbau im Fokus- 175 Jahre: Unternehmen prägt Druckbranche seit Jahrzehnten mitTechnologieinnovationen, Qualität und Zuverlässigkeit- Zahlreiche Jubiläumsaktivitäten über das ganze Jahr hinwegDie Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) geht mit einerWachstumsstrategie in das Jubiläumsjahr 2025: Am 11. März 2025 jährt sich dieGründung des Unternehmens zum 175. Mal. Was vor über anderthalb Jahrhundertenals Glockengießerei im pfälzischen Frankenthal begann, hat sich bis heute zueinem weltweit führenden Technologieunternehmen und Gesamtlösungsanbieter fürDruckereien und Verpackungsanwendungen entwickelt. Die Herausforderungen derZukunft geht HEIDELBERG mit einer klaren Wachstumsstrategie an."Zum Ausbau unserer Marktposition erschließen wir im Kerngeschäft verstärktWachstumspotenziale im Verpackungs- und Digitaldruck sowie im Software- undLifecycle-Geschäft", so Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG."Zudem werden wir unser Angebot im wachsenden Markt der "Green Technologies"weiter ausbauen. Dazu gehören Schlüsselbereiche wie der hochpräziseMaschinenbau, die Automobilindustrie, Ladeinfrastruktur und Software, oder neueWasserstofftechnologien." In Summe sieht HEIDELBERG für alle strategischenInitiativen bis zum Geschäftsjahr 2028/2029 ein Wachstumspotenzial von mehr als300 Mio. EUR Umsatz bei gleichzeitiger Leistungsverdichtung undEffizienzsteigerung.· Markt für Verpackungen verzeichnet seit 2014 deutliches WachstumHEIDELBERG profitiert vom stetig wachsenden weltweiten Bedarf an Verpackungen .So wuchs der Endkundenmarkt an Verpackungen in den vergangenen zehn Jahrenweltweit um über 6o Prozent. In Zusammenarbeit mit Solenis greift HEIDELBERG denweltweiten Trend von Plastik bzw. Folie zu papierbasierten Verpackungen auf undbietet künftig Lösungen für den Druck von wiederverwertbaren Verpackungen vorallem für die Lebensmittelindustrie an. Bereits heute macht das Unternehmen imSegment Packaging mehr als 50 Prozent seines Umsatzes. Tendenz deutlichsteigend.· HEIDELBERG nutzt Chancen im wachsenden industriellen DigitaldruckNach Markteinschätzungen wächst der für HEIDELBERG erreichbare weltweiteDigitaldruckmarkt inklusive Service und Verbrauchsmaterialien von heute ca. 5Mrd. Euro bis zum Jahr 2029 auf 7,5 Mrd. Euro an. HEIDELBERG hat sein Angebotdeutlich erweitert, unter anderem durch die Kooperation mit Canon. Dadurch wirdder Umsatz mit Digitaldrucklösungen deutlich steigen . Auftragseingänge