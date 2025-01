ZAGENO und Hatch.Bio Labs bündeln ihre Kräfte für einen effizienteren Laborbetrieb

BOSTON, MA / ACCESSWIRE / 8. Januar 2025 / Biotech-Startups stoßen auf ihrem Weg zum Durchbruch in den Biowissenschaften häufig auf administrative Hindernisse. Mit ihrem heutigen Zusammenschluss bündeln ZAGENO, der führende KI-gestützte Marktplatz für Laborbedarf, und Hatch.Bio Labs, ein renommierter Biotech-Inkubator, ihre Kräfte, um solche Hürden aus dem Weg zu räumen.

ZAGENO x Hatch.Bio Labs

ZAGENO und Hatch.Bio Labs treten als Partner für einen effizienteren Laborbetrieb ein

Dank dieser strategischen Partnerschaft profitieren die Hatch.Bio-Mieter von einem strafferen Beschaffungsprozess für ihren Laborbedarf, damit sie sich vorrangig auf ihre bahnbrechende Forschung konzentrieren können. Die ZAGENO-Plattform bietet ein Einkaufserlebnis für Laborbedarf à la Amazon mit folgenden Vorteilen:

- Müheloses Management: Preisrabatte, einfache Preisvergleiche zwischen mehr als 5.300 Lieferanten, Einzelrechnungsoptionen und automatisierte Auftragsverfolgung.

- Engagierte Unterstützung: Schnelles Onboarding, bewährte Beschaffungspraktiken und häufiger On-Site-Support sichern der Plattform eine größtmögliche Wertschöpfung.

- Kosteneinsparungen: Es gelten exklusive Rabatte für Hatch-Mitglieder, kleinere Startups profitieren von einem kostenlosen Zugang.

„Biotech-Startups sind Innovations-Pioniere, die jedoch aufgrund von administrativen Hürden in ihrem Fortschritt eingebremst werden können“, weiß Florian Wegener, CEO und Gründer von ZAGENO. „Unsere Partnerschaft mit Hatch.Bio vereinfacht die Bestellung von Laborbedarf für die Mitglieder des Inkubators und spart ihnen wertvolle Zeit und Ressourcen.“

James Weis, CEO von Hatch.Bio, fügt hinzu: „Diese Zusammenarbeit verschafft unseren Mietern einen entscheidenden operativen Vorteil, der es ihnen ermöglicht, ihre Abläufe zu rationalisieren und ihre Forschungsaktivitäten voranzutreiben.“

Über diese Partnerschaft erhalten die Mieter von Hatch.Bio einen nahtlosen Zugang zu ZAGENOs KI-gestütztem Marktplatz für Laborbedarf. Durch die Einbindung der ZAGENO-Plattform in die Einrichtungen und den Support von Hatch.Bio wird im Rahmen der Zusammenarbeit die Beschaffung vereinfacht, das Tracking automatisiert und der bürokratische Aufwand minimiert. So können sich die Forscher darauf konzentrieren, ihre Forschungsaktivitäten in die klinische Phase zu überführen.