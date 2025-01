Evotec-Aktionäre aufgepasst: Hier spielt die Musik!

Der erhoffte Turnaround ist der Evotec-Aktie auch in 2024 nicht gelungen. Im Gegenteil crashte die Aktie sogar auf den niedrigsten Stand seit mehr als 8 Jahren. Dass die Performance am Ende nicht noch schlechter war als ohnehin schon, war den zwischenzeitlich aufgekommenen Übernahmefantasien zu verdanken.

Dieses Unternehmen ist so viel besser als Evotec!

Ein Gutes hatte das kurze Zwischenspiel jedoch: Das Interesse an Evotec hat Halozyme und seine in den vergangenen Jahren überaus erfolgreiche Aktie auch hierzulande etwas bekannter gemacht. Eine Kaufempfehlung samt Hebel-Idee als Alternative zu einem Investment in Evotec hatte Erfolg: Der vor eineinhalb Monaten vorgestellte Optionsschein MJ56SG liegt bereits knapp 30 Prozent im Plus.

Daran hatte die Jahresprognose, die das Unternehmen am Mittwoch vorgestellt hat, großen Anteil. Für 2025 rechnet das Management von Halozyme mit Erlösen in Höhe von 1,15 bis 1,23 Milliarden US-Dollar. Das liegt um rund 60 Millionen US-Dollar über den bisherigen Schätzungen.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 4,95 bis 5,35 US-Dollar belaufen. Das stellt ebenfalls eine substanzielle Verbesserung gegenüber den zuvor in Aussicht gestellten 4,45 bis 4,85 US-Dollar je Anteilsschein dar. Analysten sind bislang von 1,16 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Gewinn von 4,69 US-Dollar pro Aktie ausgegangen.

Vorläufiger Geschäftsbericht überzeugt, Aktienrückkäufe geplant

Das Unternehmen begründet den angehobenen Ausblick mit dem anhaltenden Erfolg von Xyosted, einem Medikament zur Behandlung von niedrigen Testosteronspiegeln. Das führte nach vorläufigen Geschäftszahlen schon im vergangenen Jahr zu einem über den unternehmenseigenen Erwartungen liegenden Gewinn, der sich bereinigt auf 4,00 bis 4,20 US-Dollar je Aktie belaufen soll.

Angesichts des guten Abschneidens des Unternehmens hat das Management um Vorstandschefin Helen Torley ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Insgesamt sollen Anteile im Wert von 250 Millionen US-Dollar eingezogen werden, was knapp 4 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung entspricht.

Dieses Gesamtpaket kam am Markt hervorragend an und wurde in einem schwachen Marktumfeld mit Kursgewinnen von fünf Prozent honoriert. Dadurch liegt die Aktie nach dem Einbruch im Zusammenhang um eine mögliche Übernahme von Evotec auf Erholungskurs.

Fazit: Dieser Wechsel könnte sich lohnen!

Mit Blick auf die Bewertung bietet Halozyme noch einiges an Platz nach oben. Auf Grundlage der unternehmenseigenen Schätzung für 2025 ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,4 bewertet (Midpoint-Guidance). Das liegt um mehr als die Hälfte unter dem historischen Durchschnitt und ist auch im Vergleich zur Branche äußerst günstig.

Anstatt nach einem verkorksten Jahr 2024 auch in diesem Jahr (erfolglos) auf einen Turnaround der Aktie von Evotec zu hoffen, sollten Anleger daher angesichts der günstigen Bewertung und der hervorragenden Aussichten einen Wechsel in Halozyme erwägen. Noch ist es nicht zu spät für Neujahrsvorsätze und deren Umsetzung!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

