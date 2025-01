Schwieriges Marktumfeld

Hypoport kann seit dem 30. Dezember auf eine intakte Erholungsbewegung zurückblicken und erreichte in der Vorwoche ein Niveau um 190,00 Euro. Doch die langen Lunten auf den Oberseiten der beiden letzten Tageskerzen zeugen von keiner guten Ausgangslage für eine weitere Erholung, da Investoren zusehends negativ auf die Entwicklung an der Zinsfront in Europa und den USA blicken. Schafft es der Wert nicht das anvisierte Ziel von 200,00 Euro durch einen Kurssprung über 190,10 Euro zu erreichen, könnte es unter einem Niveau von 174,00 Euro für die Aktie wieder talwärts gehen und einen erneuten Test der Vorjahrestiefs um 168,00 Euro auslösen. Sollte sich das Enttäuschungspotenzial in Form von weiteren Verlusten darunter manifestieren, müssten sogar Abschläge auf 143,00 Euro zwingend eingeplant werden. Der seit Ende September 2022 bestehende Aufwärtstrend bliebe hiervon aber noch unberührt. Um mittelfristig eine nachhaltige Trendwende zu vollziehen, müssten erneut der Widerstandsbereich von 200,00 Euro zusammen mit dem 50-Tage-Durchschnitt bullisch gekreuzt werden.

Trading-Strategie: