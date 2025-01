Korrekturtrend bestätigt

Sollte demnächst nämlich auch die psychologisch relevante Kursmarke bei 20.000 Punkten fallen, dürften die nächsten Zielmarken bei 19.800 und 19.560 Punkten innerhalb des laufenden Abwärtstrends abgearbeitet werden. Nach Beendigung dieser klassischen 123-Korrektur könnte es im Anschluss schon wieder auf frische Jahreshochs mit der Option neuerlicher Rekordstände raufgehen. Obwohl der DAX am Montag einen Teil seiner Verluste wieder aufholen konnte, ist das Barometer mit teils erheblichen Widerständen konfrontiert und dürfte diese nicht so einfach wieder zurückerobern, wie das Niveau um 20.200 Punkten. Schafft der Index dagegen einen vorzeitigen Ausbruch über 20.480 Punkte, würden entsprechend früher die Rekordstände aus Dezember letzten Jahres bei 20.522 Punkten in den Fokus rücken. Unterdessen trüben sich die US-Indizes weiter ein und bilden kurzzeitig klare Umkehrmuster aus, die eine deutliche Abkühlung der bisherigen Rallye zufolge haben dürften. An den längerfristigen Aufwärtstrendverläufen dürfte dies vorläufig aber nichts ändern.

Aktuelle Lage