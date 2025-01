Anleger optimistisch vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt gehen die Anleger am Mittwoch mutig an die später erwarteten Inflationsdaten aus den USA heran. Der Dax legte gegen Mittag 0,58 Prozent auf 20.388 Punkte zu. Er näherte sich damit seinem bisherigen Rekord, der mit knapp 20.523 Punkten vor Weihnachten aufgestellt wurde.

In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax am Mittwoch um 0,65 Prozent auf 25.330 Punkte zu. Der Leitindex auf Eurozonen-Ebene EuroStoxx gewann 0,4 Prozent. In New York deutete sich für die wichtigsten Leitindizes ein robuster Start ab. Am Vortag war der Handel dort noch durchwachsen zu Ende gegangen.