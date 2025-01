ABP verkauft Tesla-Anteile: Musk unter Druck – Zukunft der Aktie ungewiss!

Im dritten Quartal hat Europas größter Pensionsfonds, die Stichting Pensioenfonds ABP, seine gesamte Beteiligung an Tesla im Wert von 571 Millionen Euro verkauft. Dies entspricht 2,8 Millionen Aktien des Elektroauto-Herstellers. Die Entscheidung wurde durch Unstimmigkeiten bezüglich des Vergütungspakets von CEO Elon Musk sowie durch Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen in den Tesla-Werken beeinflusst. Ein Sprecher des Fonds erklärte, dass neben den ethischen Überlegungen auch die Rendite und die Kosten in die Entscheidung einflossen. Die ABP hatte bereits im Juni 2024 gegen Musks umstrittenes Gehaltspaket gestimmt, das von einem Richter in Delaware kürzlich für ungültig erklärt wurde.

Parallel dazu hat Elon Musk auf die verheerenden Waldbrände in Los Angeles reagiert, indem er Cybertrucks als mobile Stromspeicher und Internet-Hotspots in die betroffenen Gebiete entsendet. Diese Fahrzeuge sollen die Kommunikation der Rettungskräfte unterstützen, während Musks Satelliten-Internetdienst Starlink kostenlose Internetverbindungen für die Anwohner bereitstellt. Allerdings müssen Interessierte für die Starlink-Hardware zunächst 350 Dollar zahlen, bevor sie den Dienst nutzen können. Musks Initiative wird zwar gelobt, es gibt jedoch auch kritische Stimmen, die auf die kommerziellen Interessen hinter diesen Aktionen hinweisen.