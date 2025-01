immowelt erwirbt Anteilsmehrheit an den Portalen Nutzungsdauer.com und Kaufpreis-Aufteilung.com

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) -- immowelt baut seine Proptech-Expertise mit einer Mehrheitsbeteiligung an denerfolgreichen und schnell wachsenden Portalen Nutzungsdauer.com undKaufpreis-Aufteilung.com aus- Strategische Synergien erweitern das Service-Angebot von immowelt speziell fürVermieter, die nun auf neue Möglichkeiten zur steuerlichen Optimierungzugreifen können- Das Management-Team von Nutzungsdauer.com und Kaufpreis-Aufteilung.com wirdauch in Zukunft das Wachstum vorantreiben- Gemeinsam mit dem Management-Team von immowelt wird eine gezielte Verzahnungmit den immowelt-Angeboten angestrebtimmowelt, eines der erfolgreichsten Immobilienportale Deutschlands, erwirbt eineAnteilsmehrheit an den Portalen Nutzungsdauer.com und Kaufpreis-Aufteilung.com.Mit der strategischen Akquisition der beiden erfolgreichen und schnellwachsenden Portale baut immowelt, das Teil der internationalen AVIV Group ist,gezielt sein digitales Service-Portfolio rund um die Vermarktung und Verwaltungvon Immobilien aus. Die Portale Nutzungsdauer.com und Kaufpreis-Aufteilung.comsind Angebote der DIMBEG GmbH und helfen Eigentümern von vermieteten Immobiliendank zertifizierter Gutachten die steuerliche Abschreibung ihrer Immobilien zuerhöhen und damit den Cashflow zu verbessern. Die Portale greifen aufjahrzehntelange Erfahrung in der Immobilienbewertung zurück und betreuen ihreAuftraggeber bis zur endgültigen Anerkennung der Steuervorteile. InsbesondereNutzungsdauer.com genießt bereits heute enormes Vertrauen bei Vermietern undSteuerberatern und ist einer der führenden Anbieter von Gutachten zurRestnutzungsdauer."Das Geschäftsmodell von Nutzungsdauer.com hat uns mit seinem rasanten Wachstumin den letzten Jahren nachhaltig beeindruckt", sagt Piet Derriks,Geschäftsführer von immowelt. "Gemeinsam können wir den Erfolg unserer beidenUnternehmen nun weiter vorantreiben, indem wir Immobilienkäufern und Vermieterndie Dienstleistungen von Nutzungsdauer.com auf unseren Portalen anbieten. DerMehrwert liegt dabei klar auf der Hand: Sie erhalten Zugang zu professionellenBewertungsdiensten, die nicht nur den Wert ihrer Immobilie absichern, sondernauch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für sie optimieren.""Die innovativen Services von Nutzungdauer.com passen perfekt in die Vision vonimmowelt", ergänzt Ait Voncke, CEO der AVIV Group. "AVIV treibt dieDigitalisierung des Immobilienmarktes weiter voran. Mit unseren digitalenLösungen helfen wir, den Kauf, den Verkauf, die Vermietung und die Verwaltung