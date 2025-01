METLEN tätigt neue Großinvestitionen in den Bereichen Bergbau, Metallurgie und Industrie in Höhe von 295,5 Millionen Euro

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - Entwicklung einer integrierten

Produktionslinie für Bauxit, Tonerde und Gallium



- Investitionsplan von EUR295,5 Millionen

- Jährliche Gesamtproduktionskapazität von 1.265.000 Tonnen Tonerde, 50 MT

Gallium und ~2 Millionen Tonnen Bauxit

- Vollständige Substitution der Galliumeinfuhren in Europa

- Verbesserung der griechischen Handelsbilanz durch erhöhte Exporte



METLEN Energy & Metals (https://www.metlengroup.com/) ( METLEN ) gibt bekannt,

dass der Metallurgieausschuss in einer gemeinsamen Sitzung mit dem

Kapitalverteilungsausschuss, heute, am 16. Januar 2025, die endgültige

Investitionsentscheidung getroffen hat, um mit der Umsetzung einer neuen

Großinvestition in die Produktion von Bauxit, Tonerde und Gallium fortzufahren.





