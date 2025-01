BMW bildet neues Korrektivmuster aus

Trotz eines Anstiegsversuchs der BMW-Aktie am Donnerstag über die aktuellen Wochenhochs misslang diese Aktion und das Papier rutschte deutlich in den negativen Bereich sowie auf den EMA 50 (blaue Linie) ab. Dabei bildet sich seit Tagen eine weitere Korrekturformation in Form eines steigenden Dreiecks aus, solche Konstrukte werden häufig zur Unterseite aufgelöst. Sollte es demnach in den nächsten Stunden zu einem Kursrutsch unter 74,50 Euro kommen, müsste die nächstgrößere Unterstützung bei 71,60 Euro einspringen, wodurch sich dieses Szenario für ein kurzzeitiges Short-Investment anbieten würde. Übergeordnet schwebt über dem Wertpapier sowieso noch ein Doppelhoch um 81,84 Euro und könnte weitaus größere Verluste verursachen. Um dem zu begegnen, müsste mindestens ein Anstieg über den 200-Tage-Durchschnitt bei 82,22 Euro gelingen, dies könnte im Anschluss ein Kaufsignal in Richtung 86,54 Euro generieren, wonach es derzeit allerdings nicht ausschaut.

Trading-Strategie: