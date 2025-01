Agravis Raiffeisen AG bekennt sich zum Tierhaltungsstandort Deutschland (FOTO)

Münster (ots) - Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind inzwischen keine Reizworte

mehr, sondern vielmehr Ansporn, aber auch Herausforderung. Als nationaler

Agrarhandels- und Dienstleistungskonzern unterstützt die AGRAVIS Raiffeisen AG

die Entwicklung zu einer innovativen, nachhaltigen Landwirtschaft. "Wir handeln

generationenübergreifend und ressourcenschonend. Nachhaltigkeit ist deshalb

längst ein fester Bestandteil unserer Konzernstrategie geworden", macht

Vorstandschef Dr. Dirk Köckler auf einem Mediengespräch im Umfeld der Grünen

Woche in Berlin deutlich. Er betont deshalb auch: "Nachhaltigkeit muss aber die

Balance zwischen Wirtschaftlichkeit, Wertschätzung und Ressourcenschonung

finden."



Fokus liegt auf umsetzbaren und ganzheitlichen Konzepten





Ein Fokus der AGRAVIS-Nachhaltigkeitsaktivitäten(https://www.agravis.de/de/unternehmen/ueber-uns/nachhaltigkeit-bei-agravis/)liegt auf umsetzbaren und markttauglichen, ganzheitlichen Konzepten, zumBeispiel für die Nutztierfütterung oder zur ressourcenschonenden Flächennutzung.Aber auch in den Sparten Landtechnik und Energie werden Nachhaltigkeitsthemenzunehmend wichtiger. Zuletzt hat die AGRAVIS hier in verschiedenen Bereichenkonkrete Erfolge erzielt. Beispiele sind die Markteinführung des klimaschonendenDüngers Entec Evo (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/pflanzen/rund-um-den-pflanzenbau/duengung/produkte/stickstoffduengung/) , der dieLachgasemissionen massiv reduziert, die rein physikalisch-biologischeElektronenbehandlung von Saatgut bei der AGRAVIS Ost und die stark ausgeweitetenBiomethan-Aktivitäten (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/energie/neue-energien/biogas-biomethan/) .Bei der Schweinefleisch-Produktion die CO2-Emissionen um 40 Prozent verringern"Auf der einen Seite spüren wir, dass Energie immer teurer und damit wertvollerwird. Deshalb investieren wir auch in die Eigenenergie-Erzeugung durch Sonne,Wind, Gülle und Mist, um die Ressourcen zu schonen. Auf der anderen Seite müssenwir aber auch durch innovative Produkte und technische Weiterwicklung denCO2-Fußabdruck reduzieren," macht Dr. Dirk Köckler deutlich. Kürzlichüberraschte das Unternehmen beispielsweise mit der Aussage, dass es bei derSchweinefleisch-Produktion die CO2-Emissionen um 40 Prozent verringern kann."Wir setzen weiter auf den Tierhaltungsstandort Deutschland und wollen diesen imSinne einer innovativ-nachhaltigen Landwirtschaft fördern. Dazu gehört auch dieDiskussion um Tierwohl und Tierwohlabgabe. Vorschläge dafür liegen seit geraumerZeit auf dem Tisch. Wichtig dabei ist: Das Geld muss bei den tierhaltendenBetrieben ankommen. Hier setzen wir auf wissensbasierte Leitplanken, um