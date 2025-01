Vivendi-Aufspaltung: Unsicherheiten drücken Aktienkurse – gut für Einsteiger!?

Trotz der Hoffnung auf eine Wertsteigerung durch die Trennung vom Konglomeratsstatus ist die Gesamtbewertung der Unternehmen bisher unter die ursprüngliche Marktkapitalisierung von Vivendi gefallen.

Die kombinierte Marktkapitalisierung der abgespaltenen Unternehmen lag am 17. Januar bei 7,7 Milliarden Euro, verglichen mit 8,3 Milliarden Euro vor der Aufspaltung, so LSEG-Daten. Während Louis Hachette leicht über dem Ausgabepreis notiert, hat insbesondere Canal+ nach der Notierung in London stark verloren. Die Aktien des Pay-TV-Anbieters sind seit Dezember stark gefallen.