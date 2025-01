Make-or-Break

Seit dem tiefen Kurssturz aus 2022 hat sich der TecDAX bei 2.588 Zählern und damit den mittleren Kursverlauf aus 2018 fangen können, in der Folge ging es unter hoher Volatilität an die entscheidende Hürde von 3.535 Punkten aufwärts. Dieser Bereich gilt als wichtige Entscheidungsmarke für ein Folgekaufsignal oder aber eine längere Konsolidierung. Noch können Bullen überzeugen, sollten ihre Durchsetzungskraft aber auch im weiteren Verlauf untermauern.

Aus technischer Sicht muss ein Kurssprung mindestens über 3.600 Punkte auf Wochenbasis gelingen, um die Stärke der Käufer weiter zu untermauern und Aufwärtspotenzial an die bisherigen Rekordstände aus November 2021 bei 4.010 Punkten freizusetzen. Im Zuge dessen könnte auch die fünfte und finale Welle der seit September 2022 laufenden Erholungsbewegung ausgebaut werden. Ein nachhaltiger Abpraller sowie Rücksetzer unter 3.430 Punkte würden dagegen auf eine mehr wöchige Konsolidierung schließen lassen, Abschläge auf 3.336 und darunter in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 3.223 Punkte kämen an dieser Stelle nicht unerwartet. Aber selbst in diesem Szenario bliebe der seit 2022 bestehende Aufwärtstrend noch vollkommen intakt. Zweifelsfrei eine sehr spannende Ausgangslage für die nächsten Tage und Wochen.

TecDAX (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Nur ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 3.600 Punkten würde dem TecDAX weiteres Kurspotenzial an 4.010 Punkte verschaffen können und sich dementsprechend für ein längerfristiges Long-Investment anbieten. Hierzu könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 0,87 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MG8XSL zum Einsatz kommen. Die mögliche Gesamtrenditechance beliefe sich hierbei auf 140 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 7,23 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig wegen der anhaltend hohen Volatilität das Niveau des EMA 50 bei 3.374 Punkte noch nicht überschreiten. In Summe würde sich hierdurch ein Stopp-Kurs von 0,87 Euro im Schein ergeben.