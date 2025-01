D-Wave Quantum, IonQ & Rigetti: Das sorgt jetzt für neuen Schwung!

In den vergangenen Tagen haben sich die Kurse jedoch stabilisieren können. Viele auf hohe Kursgewinne hoffende Anlegerinnen und Anleger dürften die scharfe Korrektur zum Einstieg in die Branchenwerte genutzt haben. Dieses Risiko wurde am Dienstag mit ersten Kursgewinnen belohnt.

Eines der heißesten Eisen am Aktienmarkt ist auch im neuen Börsenjahr die Quantencomputer-Branche. Deren Anteile legten in den vergangenen Wochen und Monaten einerseits einen aufsehenerregenden Höhenflug, andererseits aber auch eine wilde Achterbahn hin. Vor allem zurückhaltende Aussagen der CEOs von Nvidia und Rigetti sowie Kritik von Meta-Platforms -Chef Mark Zuckerberg sorgten für einen zwischenzeitlichen Crash.

Honeywell-Tochter plant neues Forschungszentrum

Ursache für die zum Teil starken Kursgewinne – Aktien wie D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti legten deutlich zweistellig zu – war eine Ankündigung des US-Industriekonzerns Honeywell. Der verfügt seit 2021 über eine kleine Quantencomputer-Sparte, die im vergangenen Jahr mit Cambridge Quantum zu Quantinuum fusioniert wurde. Einige Hundert Mitarbeitende sind hier beschäftigt.

Künftig könnten es etliche mehr werden, dann das Unternehmen hat am Dienstag angekündigt, ein neues Forschungszentrum im US-Bundesstaat New Mexico zu planen. Insgesamt sieht Honeywell eine Investition über 800 Millionen US-Dollar vor. Die sollen zum Teil aus öffentlichen Mitteln, aber auch von etablierten Quantenforschungsunternehmen selbst gestemmt werden.

In der Pressemitteilung von Quantinuum äußerte sich dessen Vorstand Rajeeb Hazra folgendermaßen: "Als führendes Unternehmen in der Quantencomputing-Branche hat Quantinuum in New Mexico den idealen Partner gefunden. Das dynamische Technologie-Ökosystem des Bundesstaates und die hochqualifizierte Arbeitskraft passen perfekt zu unseren strategischen Zielen.“

Starke Kursgewinne, Rigetti räumt ab

Während es für die Anteile von Honeywell um ein bescheidenes Prozent bergauf ging, explodierte die Aktie von Rigetti, das dank hochkarätiger Kooperationen als einer der forschungsstärksten Player gilt, und legte um 42,2 Prozent zu. Die Anteile von D-Wave-Quantum, IonQ und Quantum Computing legten um ebenfalls beachtliche 17 bis 19 Prozent zu.

Der Vorstoß von Honeywell lässt Anlegerinnen und Anleger darauf hoffen, dass der kommerzielle Durchbruch der Technologie doch früher eintreffen könnte, als in den vergangenen Wochen vermutet.

Fazit: Hype neu entfacht, aber Vorsicht geboten

Ein von US-Industriekonzern Honeywell, der über eine kleine Quantencomputer-Tochter verfügt, angestoßenes Forschungszentrum in New Mexico hat am Dienstag den Hype um Aktien aus der Quantencomputer-Branche wieder angefacht. Für die Titel ging es deutlich zweistellig bergauf.

Das grundsätzliche Problem wird jedoch auch diese Investition nicht lösen: Die Marktreife liegt noch Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte in der Zukunft. Bis dahin werden Unternehmen wie D-Wave Quantum und Rigetti etliche hundert Millionen, mutmaßlich aber sogar Milliarden US-Dollar verbrennen – was wiederholte Kapitalmaßnahmen und die Verwässerung der Anlegerinnen und Anleger nötig machen wird.

Die Chancen sind hoch, dass etliche Branchenwerte und deren Aktien ein ähnliches Schicksal erleiden werden, wie diejenigen anderer zuvor gehypter Branchen. 3D-Druck, Cannabis und Wasserstoff lassen grüßen! Hier sollte, wenn überhaupt, nur mit kleinem Kapital gehandelt werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion