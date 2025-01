Sungrow ermöglicht größte PV-Aufdachanlage in Skandinavien

LANDSKRONA, Schweden, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Sungrow, weltweit führender Anbieter von erneuerbare Energie-Lösungen gibt seine Beteiligung an der größten PV-Aufdachanlage in Skandinavien bekannt. Auf dem Dach des Standortes des Logistikdienstleisters DSV werden 24.000 Solarmodule auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern 14 MWp Gleichstrom erzeugen und das 175.000 Quadratmeter große Logistikzentrum sowie eines der größten Kühlhäuser der Region mit sauberer Energie versorgen.

Das von Brion installierte und von Krannich gelieferte Projekt stellt einen Meilenstein in der nachhaltigen Energieerzeugung dar und setzt einen neuen Maßstab für kommerzielle PV-Projekte in Skandinavien.

„Wir sind sehr stolz darauf, die größte Aufdachanlage in Skandinavien abgeschlossen zu haben. Unser Team bei Brion hat die gesamte Installation übernommen, dabei einen engen Zeitplan eingehalten und qualitativ hochwertige Arbeit geleistet. Dies ist ein großartiges Beispiel für unser Engagement zur Bereitstellung intelligenter und skalierbarer Energielösungen", sagt Herr Fredrik Davidsson, Regionschef Syd bei Brion.

Herr Tobias Andersson, Key Account Manager bei Krannich: "Wir durften die Wechselrichter für das Projekt liefern. Die Zusammenarbeit mit Sungrow stellt einen erstklassigen Support für die Installateure sicher - für ein Projekt dieser Größe ist das zentral."

Herr Raphael Henkel, Regional Manager von Sungrow für Schweden und Finnland: „Wir sind sehr stolz darauf, mit unseren innovativen Lösungen zu diesem Meilensteinprojekt beizutragen. Die Mission von Sungrow 'Saubere Energie für alle' passt perfekt zu solchen Projekten, die den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnen."

Große Aufdachprojekte wie das in Landskrona demonstrieren die technische Führungsrolle von Sungrow bei innovativen erneuerbarer Energie-Projekten. So hilft das Unternehmen Kunden dabei, den eigenen Netto-Null-Verpflichtungen näher zu kommen und gleichzeitig die Energiewende auf nationaler und globaler Ebene voranzutreiben.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien und leistet seit über 28 Jahren Pionierarbeit für nachhaltige Energielösungen. Bis Juni 2024 hat Sungrow weltweit 605 GW an leistungselektronischen Wechselrichtern installiert. Das Unternehmen gilt als die weltweite Nummer 1 bei der Lieferung von PV-Wechselrichtern (S&P Global Commodity Insights) und als das bankfähigste für Energiespeicher (BloombergNEF). Die Innovationen von Sungrow ermöglichen grüne Energieprojekte in über 180 Ländern, unterstützt von einem Netzwerk von 520 Servicestellen für exzellenten Kundenservice. Sungrow hat sich zum Ziel gesetzt, durch Spitzentechnologie und hochqualitative Serviceleistungen eine Brücke in eine nachhaltige Zukunft zu schlagen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sungrowpower.com.

