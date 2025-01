"Fartcoin-Zyklus": Hedgefonds warnt vor Krypto-Blase und Big-Tech-Bewertungen!

Dies verweist auf die Spekulationsblase bei Kryptowährungen, einschließlich von Memecoins wie denen von Donald und Melania Trump. "Es ist reine Spekulation, was als Nächstes passieren wird, aber es fühlt sich an, als würde es wild werden."

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Greenlight bleibt skeptisch gegenüber einer US-Bitcoin-Reserve. "Wahrscheinlicher ist, dass besonnene Köpfe entscheiden werden, dass die Regierung keine weitere Billion US-Dollar auf dem Anleihemarkt aufnehmen sollte, um in Bitcoin zu spekulieren, und dass dies in der Tat nichts Strategisches hat", so der Fonds.

Die Fonds von Greenlight erzielten im vergangenen Jahr eine Rendite von etwas mehr als 7 Prozent und sind damit hinter dem breiten Markt zurückgeblieben.

Greenlight kritisierte die Bewertung von Technologieaktien wie Apple, dessen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22 auf 37 gestiegen ist, ohne ein entsprechendes Umsatzwachstum. Die Investitionen in Netflix und Nvidia wurden hervorgehoben, jedoch mied Greenlight Big-Tech im Großen und Ganzen.

Tipp aus der Redaktion Diese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Greenlight hat in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres eine neue Position im Fitnesskonzern Peloton aufgebaut. Das Unternehmen habe "durch sein abonnementbasiertes Geschäftsmodell einen treuen und engagierten Kundenstamm aufrechterhalten" und setze auf Kostensenkungspläne, die, wenn sie erfolgreich sind, "einen erheblichen Aufwärtstrend" für die Aktie bedeuten könnten, so Greenlight.

Der Landmaschinenhersteller CNH Industrial wurde ebenfalls als Position aufgenommen, da ein Branchenaufschwung erwartet wird. Greenlight erwarb außerdem Aktien des Medicaid-Anbieters Centene, der derzeit auf historischen Tiefständen gehandelt wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion