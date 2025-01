Was René Benkos Fall zeigt - Experte erklärt, wie Vermögen wirklich geschützt wird (FOTO)

Langenfeld (ots) - Ist das Erbe in einer Stiftung wirklich sicher? Der Fall René

Benko zeigt, dass Stiftungen nicht immer halten, was sie versprechen. Seine

Laura Privatstiftung in Österreich und weitere Konstrukte gerieten in

finanzielle Schieflagen, Insolvenzen und rechtliche Auseinandersetzungen.

"Stiftungen sind ein hervorragendes Instrument zur Vermögenssicherung - aber

nur, wenn sie transparent gestaltet und professionell geführt werden", erklärt

Sascha Drache, Experte für Stiftungsrecht. "Im Fall Benko fehlten klare

Strukturen und ein stringentes Management, was die Risiken unnötig erhöht hat."



Nachfolgend zeigt Sascha Drache, welche Vorteile eine Stiftung bieten kann und

welche typischen Fehler vermieden werden sollten.









Stiftungen gelten als eines der besten Instrumente, um Vermögen über

Generationen hinweg zu schützen, steuerliche Vorteile zu nutzen und familiäre

Streitigkeiten zu vermeiden. Doch der Fall René Benko, ein Paradebeispiel für

visionäres "Denken in Generationen", zeigt, dass selbst eine Stiftung keine

Garantie für Sicherheit ist. Die Insolvenz seiner Signa Holding und die

finanziellen Probleme seiner Familienstiftung werfen Fragen auf: Wie sicher sind

Stiftungen wirklich, und was können Unternehmer daraus lernen?



René Benko träumte von grenzenlosem Wachstum. Sein Immobilienimperium, geprägt

von spektakulären Käufen und beeindruckenden Renditen, sollte auch in den

nächsten Generationen Bestand haben. Doch riskante Finanzierungsmodelle,

steigende Schulden und externe Krisen brachten den Zusammenbruch seines

Imperiums - und zeigten die Schwächen einer Stiftung, die nicht professionell

geführt wurde.



Was aber macht eine erfolgreiche Stiftung aus? Und welche Fehler müssen

unbedingt vermieden werden? Lassen Sie uns die Rolle von Stiftungen im Erb- und

Vermögensschutz näher beleuchten.



Warum Stiftungen als Vermögensschutz dienen



Stiftungen werden oft als das perfekte Werkzeug für den Schutz und die

Strukturierung von Vermögen dargestellt, insbesondere im Kontext von

Erbschaften. Ihr Hauptvorteil liegt in ihrer Fähigkeit, Vermögenswerte

unabhängig von Einzelpersonen zu verwalten und langfristige Ziele zu verfolgen -

ein Merkmal, das sie für Unternehmer und vermögende Privatpersonen gleichermaßen

attraktiv macht.



Vorteile von Stiftungen bei der Erbschaftsregelung:



- Schutz vor Erbstreitigkeiten: Stiftungen schaffen klare Strukturen, die

Konflikte zwischen Erben minimieren können. Anders als bei Testamenten gibt es

keinen direkten Zugriff auf das Vermögen durch einzelne Erben, was potenzielle

Streitigkeiten reduziert. Seite 2 ► Seite 1 von 4





