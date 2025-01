Kapazitätsausbau beim Energieinfrastruktur-Unternehmen

Den Unternehmen gehört eine der führenden NGL-Systeme. Dieses verbindet die NGL Vorkommen im Zentrum des Kontinents und der Rocky Mountain Region mit den zentralen Märkten. Das Angebot umfasst dabei Energiesicherheit und damit einhergehende Dienstleistungen. Der Pipeline-Betreiber hat während der vergangenen Jahre seine Präsenz proaktiv durch strategische Akquisitionen, die seine Erdgas- und NGL-Infrastruktur verbessern, ausgebaut. Im Oktober vergangenen Jahres erwarb der Konzern eine Mehrheitsbeteiligung am Pipeline-Betreiber EnLink Midstream und schloss die Übernahme von Medallion Gathering and Processing ab, einem Unternehmen, dass sich hauptsächlich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Erdgas konzentriert.

ONEOK ist ein US-Energieinfrastrukturunternehmen mit einem Pipeline-Netzwerk von über 50.000 Meilen, das aktuell auf Schlüsselregionen wie Rocky Mountains setzt. Das Unternehmen ist auf Erdgas und Erdgasflüssigkeiten (NGL) spezialisiert, welche in Form eines Gemischs gasförmiger Kohlenwasserstoffe mit geringer Dichte im rohen Erdgas vorkommen.

Wachstumspotenzial in Schlüsselregionen

Diese Übernahmen sollen das erhebliche Wachstumspotential in der Region heben. Darüber hinaus erweitert ONEOK auch seine Kapazitäten zur Gewinnung und Verarbeitung von Erdgas, insbesondere in Schlüsselregionen wie den Rocky Mountains, dem Mittleren Westen und dem Permian Basin. In der Rocky-Mountain-Region verzeichnet ONEOK inzwischen Rekordverarbeitungsvolumen, die auf eine robuste Produktion und die Bohrung längerer Seitenbohrungen mit höherer Bohrlochleistung zurückzuführen sind.

Schlüsselprojekte

Zudem investiert ONEOK erheblich in Pipeline-Erweiterungen und Schlüsselprojekte, die die Kapazität erhöhen und die langfristige Wachstumsstrategie den Unternehmens unterstützen. Diese Infrastrukturentwicklungen sollen einen zuverlässigen und effizienten Transport und die Lagerung von Erdgas und Flüssiggas gewährleisten. Diese Strategie zahlt sich aus. In den letzten vier Jahren hat ONEOK sein Ergebnis je Aktie um durchschnittlich rund 40% pro Jahr gesteigert. Der Konzernumsatz zog im selben Zeitraum um satte 19,9% von 8,45 Mrd. US-Dollar auf 17,48 Mrd. US-Dollar an.

Die Kursentwicklung der Aktie spiegelt das Unternehmenswachstum eindrucksvoll wider. ONEOK bewegt sich in einem langfristig intakten Aufwärtstrend und markierte Ende November ein Allzeithoch bei knapp 118 US-Dollar. Ein KGV um 18 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von rund 3,8 sind zwar nichts für Schnäppchenjäger, lassen jedoch Spielraum nach oben. Eine Dividendenrendite von rund 3,6% rundet das Gesamtbild ab. Schwache Börsentage sind Kauftage – mögliche Rücksetzer in den Bereich um 100 USD bieten sich für Käufe an.

