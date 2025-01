Spielwarenmesse begeistert mit Trends und neuen Networking-Formaten (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die Spielwarenmesse ist das Branchenhighlight des Jahres und

zieht vom 28. Januar bis 1. Februar 2025 zum 74. Mal die internationale

Spielwarenwelt in ihren Bann. Als Präsenzveranstaltung bleibt sie in Nürnberg

der unverzichtbare Treffpunkt für Business und Networking. Der Veranstalter, die

Spielwarenmesse eG, hat wegweisende Neuerungen parat, die den zukünftigen

Marktanforderungen entsprechen und die Position als globales B2B-Leitevent

weiter stärken. Besucherinnen und Einkäufer erwarten eine zukunftsorientierte

Hallenstruktur, innovative Produktneuheiten sowie exklusive Specials und viele

neue Networking-Möglichkeiten.



Zentrale Branchenplattform





Von etablierten Marktführern bis zu innovativen Start-ups, von Klassikern bis zuden Rising Stars - die Spielwarenmesse bildet Ende Januar die gesamte Bandbreiteder internationalen Branche ab. 2.362 Aussteller aus 71 Ländern präsentieren denEntscheidern aus dem Handel ihre beeindruckende Produktvielfalt sowie Strategienund Visionen auf einer noch größeren Fläche von 175.000 m². "Wir haben dieSpielwarenmesse inhaltlich weiterentwickelt und durch den Einsatz einerzusätzlichen Halle neue Strukturen geschaffen, die der gesamten Branche vongroßem Nutzen sind. Darüber hinaus fördern wir mit zahlreichenNetworking-Formaten - die jeweils in einem sehr ansprechenden, lockeren Rahmenstattfinden - den zunehmend wichtigen Austausch unter den Teilnehmenden",erklärt Christian Ulrich, Vorstandssprecher der Spielwarenmesse eG. Eineaktuelle Studie des Verbands der deutschen Messewirtschaft (AUMA) bestätigt denhohen Stellenwert von Messen: Demnach können über 60 % der Geschäftskontaktedigital nicht in gleicher Qualität entstehen.Effiziente Produktgruppen13 Produktgruppen in 18 Hallen zeigen den Fachbesucherinnen und Einkäufern dieganze Vielfalt der Spielwarenwelt. Dank der neuen Hallenaufteilung wird derMesserundgang noch effizienter. Aufgrund der hohen Nachfrage erstmalig in einereigenen Halle (2) vertreten, bündelt die Produktgruppe Schulbedarf,Schreibwaren, Kreatives Gestalten das Stationery-Angebot, das vor allem imBack-to-School- und Kreativbereich viel Potenzial bereithält. Zudem kommterstmals die architektonisch spektakuläre Halle 3C zum Einsatz: Die einladendeAtmosphäre bildet den idealen Rahmen für die wachsenden Segmente Baby- undKleinkindartikel sowie Lifestyleprodukte . Die direkte Verbindung zu den Hallen1, 2 und 3 stärkt Synergien zu den angrenzenden Kategorien. In Halle 7 rückt dieKategorie Modelleisenbahnen und Modellbau näher an "Technisches Spielzeug,