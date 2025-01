Trump schlägt Ölpreis-Senkung vor: Schlüssel zur Beendigung des Ukraine-Kriegs?

US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos vorgeschlagen, den Krieg in der Ukraine durch eine Senkung der Ölpreise zu beenden. Er betonte, dass ein Rückgang der Ölpreise die Finanzierung des russischen Angriffskriegs erheblich beeinträchtigen würde. Trump plant, mit der OPEC und Saudi-Arabien über eine Reduzierung der Ölpreise zu verhandeln, da er überzeugt ist, dass ein niedrigerer Preis den Konflikt sofort beenden könnte. Aktuell sind die Ölpreise hoch genug, um den Krieg fortzusetzen, was Trump als inakzeptabel ansieht.

Trump hat auch angekündigt, die Ölproduktion in den USA zu erhöhen, um das Angebot auf dem Weltmarkt zu steigern und die Preise zu senken. Er ist der Meinung, dass sinkende Ölpreise nicht nur den Druck auf Russland erhöhen, sondern auch die Inflation verringern und die Zinssätze senken könnten. In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche stärker gesunken als erwartet, was die Märkte jedoch kaum beeinflusste.

Die Reaktionen auf Trumps Vorschläge sind gemischt. Während die Ukraine seinen Ansatz begrüßt, bleibt die OPEC skeptisch und plant, ihren Kurs beizubehalten. Ein bevorstehendes Treffen der Ölminister wird mit Spannung erwartet, da die OPEC seit über zwei Jahren versucht, die Ölpreise durch Förderbeschränkungen zu stabilisieren.

Trotz der politischen Diskussionen und der wirtschaftlichen Überlegungen dauern die Kampfhandlungen in der Ukraine unvermindert an. Russische Truppen setzen ihren Vormarsch im Donbass fort, und die Zahl der Verletzten nach Luftangriffen steigt. Während Trump mit Putin über eine mögliche Beendigung des Krieges sprechen möchte, bleibt unklar, wie ein solcher Frieden konkret erreicht werden kann.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 78,46USD auf L&S Exchange (24. Januar 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.