Ravensburger wächst beträchtlich und entwickelt sich deutlich besser als sein Marktumfeld / INTERVIEW MIT UNTERNEHMENSGRUPPEN-CHEF CLEMENS MAIER (AUDIO)

Nürnberg (ots) - Anmoderation:



Ist es nicht irgendwie beruhigend? Auch in Zeiten von Spielkonsole, Tablet und

VR-Brille - die Lust an analogen Gesellschaftsspielen bleibt ungebrochen! Das

belegen aktuelle Zahlen der Online-Plattform "Statista". Demnach verfügt jeder

deutsche Haushalt durchschnittlich über bis zu zehn Karten- oder Brettspiele.

Und das im digitalen Zeitalter, das doch vermeintlich von Konsolen und

Computerspielen dominiert wird. Tatsächlich werden "Fang den Hut" und Co. sogar

immer beliebter - vor allem unter Jugendlichen. Von diesem Trend profitierte

auch im vergangenen Jahr insbesondere Ravensburger als größter deutscher

Hersteller von Spielen, Puzzles und Kreativprodukten. 2024 erzielte die

Ravensburger Gruppe erneut ein außerordentliches Wachstum und steigerte ihren

Umsatz um über 18 Prozent auf



790 Millionen Euro. Wir haben uns mit dem Vorstandsvorsitzenden der Ravensburger

Gruppe, Clemens Maier, beim traditionellen Wirtschaftspressegespräch des

Unternehmens am Vorabend der 74. Nürnberger Spielwarenmesse über die Gründe für

den Erfolg sowie die aktuellen Entwicklungen auf dem Spielwarenmarkt

unterhalten.







Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis der Gruppe?



Ravensburger hatte ein sehr gutes 2024. Die Spielwarenmärkte waren ja stabil

oder ganz leicht rückläufig und im Gegensatz dazu konnten wir letztes Jahr den

Umsatz noch mal um 18 Prozent steigern, was natürlich eine deutliche Steigerung

ist. Das liegt in erster Linie an unserem sehr erfolgreichen Produkt "Lorcana",

aber auch andere Produkte wie tiptoi® oder die "Leseraben" etc. sind sehr gut

gewachsen. Von daher sind wir mit dem Jahr sehr zufrieden. (0:27)



2. Der fortwährende Erfolg des Unternehmens hat sich auch auf den operativen

Bereich ausgewirkt: Ravensburger hat den zweiköpfigen Vorstand um zwei weitere

Mitglieder verstärkt - aus welchem Grund?



Wir haben einfach gemerkt, dass unser Geschäft mit der zunehmenden Größe und

auch Komplexität einer anderen Führung bedarf. Deshalb haben wir gesagt, wir

nehmen in den Vorstand noch zwei Kollegen dazu. Eine, die für den gesamten

Vertrieb verantwortlich ist und ein anderer, der für die Produkte verantwortlich

ist, sodass wir dann in dem Team zusammen die Firma auch operativ führen können.

Einfach in einer Art, dass wir schnell handeln können, wenn Veränderungen im

Markt stattfinden oder sich neue Chancen auftun. (0:31)



3. Der europäische Markt, einschließlich Deutschland, ist 2024 um zwei Prozent

Der europäische Markt, einschließlich Deutschland, ist 2024 um zwei Prozent
geschrumpft. Dennoch bleiben Spielwaren auch in Krisenzeiten ein vergleichsweise





