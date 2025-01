SFC Energy sichert sich Millionen-Auftrag: Sind hier 50 Prozent Kursplus drin?

"Dieser erneute Folgeauftrag unterstreicht einmal mehr unseren Erfolg in internationalen Partnerschaften sowie unsere Fähigkeit, langfristige Kundenbeziehungen auf- und auszubauen", so COO Hans Pol. "Er zeigt eindrucksvoll unsere Kompetenz im Bereich nachhaltiger Power Management Lösungen auf globaler Ebene und unterstreicht die internationale Technologieführerschaft unserer Produkte und Lösungen."

Die Stromversorgungslösungen von SFC kommen auch in Anwendungen der Halbleiterbranche zum Einsatz und punkten mit Effizienz und Langlebigkeit. Laut Warburg-Analyst Malte Schaumann untermauert der Deal das Wachstumspotenzial des Segments, das knapp 30 Prozent der Konzernumsätze ausmacht. Prognosen bleiben unverändert. Vorläufige Jahreszahlen folgen am 25. Februar.

Warburg empfiehlt die Aktie zum Kauf mit Kursziel 27 Euro, ein Aufschlag von mehr als 50 Prozent zum aktuellen Niveau.

Im Jahr 2024 erlebte die SFC-Aktie eine Achterbahnfahrt, stieg in den ersten Monaten des Jahres um 30 Prozent an, um anschließend alle Gewinne wieder abzugeben. Mittlerweile werden jedoch auch Insider wieder zuversichtlicher. In der vergangenen Woche hatte SFC-Aufsichtsratschefin Sunaina Sinha Haldea Aktien im Wert von rund 210.000 Euro gekauft.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,24 % und einem Kurs von 17,70EUR auf Tradegate (28. Januar 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.





