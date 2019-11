DAX mit enger Handelsspanne

Der deutsche Leitindex bewegte sich gestern in einer engen Handelsspanne von rund 50 Punkten. Am Ende schloss er bei 13.245 Punkten. Aufgrund der Feiertage in den USA müssen die Märkte aktuell auf Impulse der Wall Street verzichten.

