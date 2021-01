Fonds-Ranking Die besten Fonds der Welt! – Diese sind die erfolgreichsten der letzten zehn Jahre – w:o TV-Überblick

Welche Aktienfonds in den letzten zehn Jahren weltweit, in Europa und in Deutschland am erfolgreichsten waren, sehen Sie bei wallstreet:online TV! Über Top-Fonds, die von 2011 bis 2020 am besten performten – Champions!